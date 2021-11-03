Приморье бьет ковидные антирекорды По 300 приморцев ежесуточно заболевают коронавирусом

В Приморье зарегистрировали 296 случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Это новый антирекорд для края – предыдущий был днем ранее, когда инфекция поразила 286 человек.

Об этом губернатору Олегу Кожемяко доложила главный санитарный врач территории Татьяна Детковская во время заседания регионального оперативного штаба во вторник, 2 ноября.

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора, рост заболеваемости по отношению к прошлой неделе составляет почти 10 %.

«В структуре заболеваемости, как и ранее, увеличивается количество больных с клиническими формами – это ОРВИ и пневмония. На долю таких больных приходится 92,4 %, на бессимптомные формы – 7,6 %. Болеют и дети, и взрослые. Рост заболеваемости среди детей в возрасте от 1 года до 6 лет отмечен на уровне 41,9 %.

Среди взрослых рост заболеваемости дает в основном молодежь 18-29 лет, рост в этой категории составил 33,18 %», – отметила Татьяна Детковская.

Она также обратила внимание на то, что чаще всего COVID-19 на сегодняшний день заболевают работники торговли, государственные служащие, офисные сотрудники и те, кто принадлежит сфере образования.

Помочь справиться с ситуацией может только строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и вакцинация. В Приморье открыто сегодня более 200 прививочных пунктов, которые расположены по всему краю. С режимом их работы и адресами можно ознакомиться здесь.

По состоянию на 2 ноября в крае привит от коронавируса 531 751 человек.

Сергей ПЕТРОВ

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