Забор ничего не значит: владельцев земельных участков просят уточнить границы Владельцам земельных участков во Владивостоке необходимо уточнить границы своей недвижимости

Жителям Владивостока необходимо позаботиться об уточнении границ земельных участков, владельцами которых они являются, если это до сих пор не сделано по каким-то причинам.

«Наличие забора или иного ограждения не является подтверждением того, что земельный участок имеет должным образом установленные границы. В случае если в ЕГРН такие сведения отсутствуют, это значит, что границы земельного участка не утверждены в установленном порядке»

Сведения о границах должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). При отсутствии сведений о границах необходимо провести межевание.

Вопрос о земле снова актуален

Как рассказали в управлении муниципальной собственности, описание местоположения границ земельного участка является одним из основных сведений, позволяющих определить его в качестве определенного объекта недвижимого имущества. Наличие забора или иного ограждения не является подтверждением того, что земельный участок имеет должным образом установленные границы. В случае если в ЕГРН такие сведения отсутствуют, это значит, что границы земельного участка не утверждены в установленном порядке.

Специалисты уточняют: нередко люди получали земельные участки десятилетия назад и привычно ими пользуются до сих пор – без внесения сведений о границах. Однако закон изменился: сейчас полноценным подтверждением права собственности могут быть именно границы участка, внесенные в ЕГРН.

Определение границ земельного участка помогает в решении таких проблем, как споры соседей по границам смежных участков или возведению объектов капитального и некапитального строительства, требования об освобождении незаконно занятого земельного участка. Если границы не установлены и сведения не внесены, есть риск наложения границ смежных земельных участков, возможных споров между владельцами таких участков, риски совершения мошеннических действий со стороны недобросовестных участников гражданского оборота и т.д.

Кроме того, при определении границ земельного участка возможно исправить некоторые ошибки, связанные с его местоположением, формой и размерами, которые внесены в ЕГРН. Ошибочные сведения в ЕГРН могут также стать причиной неверного определения кадастровой стоимости и земельного налога.

Разделение, выделение и присоединение земельных участков также возможно только при наличии установленных границ. Упрощается возможность по отчуждению или сдаче таких земельных участков в аренду.

Информацию о том, установлены ли границы земельного участка, граждане могут узнать из выписки из ЕГРН об объекте недвижимости. Такая выписка может быть получена в МФЦ или с помощью электронных сервисов Росреестра.

В указанной выписке будут сведения о координатах земельного участка либо особая отметка: «Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства».

В случае если границы земельного участка не установлены, необходимо провести его межевание, при котором будут определены координаты характерных точек.

Межевание – это комплекс инженерно-геодезических работ, результатом которых является межевой план. В графической части межевого плана отображается местоположение границ земельного участка.

Как провести межевание?

Межевание проводит кадастровый инженер на основании договора подряда на проведение кадастровых работ по определению (уточнению) площади и координат границ земельного участка. В процессе подготовки межевого плана он выезжает на место и проводит необходимые замеры для установления местоположения границ земельного участка и определения его площади, проводит согласование местоположения границ смежных участков с соседями. В случае необходимости границы земельного участка могут быть обозначены на местности.

После проведения таких работ подготовленный пакет документов направляется в Росреестр для внесения сведений в ЕГРН. При этом кадастровый инженер вправе подавать заявления о государственном кадастровом учете от имени заказчика.

Специалисты уточняют: после проведения кадастровых работ и составления необходимых документов рекомендуется ознакомить с ними правообладателей смежных земельных участков. При наличии обоснованных возражений разногласия между правообладателями могут быть разрешены в судебном порядке.

Согласно действующему законодательству уточнение границ земельного участка проводится на основании сведений, которые содержатся в правоустанавливающем документе на земельный участок. Дополнительно могут быть использованы сведения, указанные в иных документах, определявших местоположение границ участка при его образовании, такие как удалeнность и направление от каких-либо объектов (зданий, сооружений и т.д.).

В случае если в силу отсутствия необходимых документов или сведений в указанных документах, а также особенностей планирования территорий, на которой производятся кадастровые работы, невозможно однозначно определить границы земельного участка, то указанные работы можно произвести в соответствии с границами, существующими на местности 15 и более лет и закрепленными с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ участка.

После завершения всех кадастровых работ и оформления необходимых документов сведения об уточнeнных границах земельного участка будут направлены в Росреестр для внесения в ЕГРН, а правообладатель земельного участка по желанию сможет получить актуальную выписку из ЕГРН об объекте недвижимости и убедиться в корректности внесeнных туда сведений.

Стоит отметить, что работы по подготовке документов, содержащих необходимые для государственного кадастрового учета сведения о недвижимом имуществе, проводят кадастровые инженеры – физические лица, являющиеся членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

Где найти кадастрового инженера?

Сведения о кадастровых инженерах содержатся в реестрах членов саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, публикуемых на их официальных сайтах в сети Интернет, а также в государственном реестре кадастровых инженеров, размещенном на официальном сайте Росреестра.

Деятельность по уточнению границ регулируется Федеральными законами от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Марина ИВЛЕВА

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ