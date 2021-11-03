Коснись и катись Во Владивостоке заработали новые дифференцированные тарифы на проезд в автобусах. Все, что надо знать об этом, читайте в сегодняшнем номере

Во Владивостоке с 1 ноября начала действоватьоплата проезда в автобусе по дифференцированному тарифу. Стоимость по транспортной карте составит 30 рублей, по банковской – 32 рубля и наличными – 35 рублей.

«Спрос на карту действительно высок, и мы делаем все возможное, чтобы ее могли купить все желающие… Ежедневно анализируем поступающие обращения, в том числе через соцсети. Смотрим, где карт не хватает, и ставим такие киоски в приоритеты. Кроме того, ведем переговоры о продаже карт в почтовых отделениях и торговых сетях.»

На днях в город поступила очередная партия Единых транспортных карт (ЕТК) в количестве 10 тысяч штук. Их уже можно купить в киосках.

Как сообщила директор МБУ «Автоматизированный диспетчерский центр» администрации Владивостока Татьяна Бердникова, карты поступили минувшим днем с завода-изготовителя в Кирове и сразу были развезены по торговым точкам.

«Спрос на карту действительно высок, и мы делаем все возможное, чтобы ее могли купить все желающие, – подчеркнула Татьяна Бердникова. – Ежедневно анализируем поступающие обращения, в том числе через соцсети. Смотрим, где карт не хватает, и ставим такие киоски в приоритеты. Кроме того, ведем переговоры о продаже карт в почтовых отделениях и торговых сетях».

По словам директора АДЦ, в связи с высоким спросом в ближайшие дни во Владивосток ожидают поставку более 20 тысяч карт. Их поставка в город будет продолжаться до тех пор, пока не будут закрыты все потребности.

Напомним, что Единая транспортная карта Владивостока была введена в 2019 году решением администрации города. За это время в городе реализовали 3,5 тысячи карт. В октябре этого года – уже 22 тысячи.

Татьяна Бердникова ответила также на наиболее популярные вопросы о ЕТК.

– Где можно купить карту?

– Сегодня в Приморье ЕТК можно купить более чем в 200 киосках печатной продукции. Их большая часть расположена на остановочных пунктах. Стоимость карты составляет 100 рублей. Также карту, брелоки и браслеты с теми же функциями можно купить на сайте 100sp.ru. Стоимость брелока – 150 рублей, браслета – 350.

– Обязательно ли привязывать карту к телефону?

– Обязательно, если вы хотите знать баланс карты и отслеживать поездки. Это можно сделать в мобильном приложении «Транспортная карта», которое необходимо скачать.

– Как и где можно пополнить баланс?

– Баланс Единой транспортной карты можно пополнить тремя способами:

– наличными через банкомат Сбербанка;

– в мобильных приложениях Сбербанк-онлайн или Примсоцбанк-онлайн;

– в мобильном приложении «Транспортная карта».

– Можно ли привязать к телефону несколько транспортных карт?

– Можно.

– Можно ли передать карту, которая привязана к твоему телефону, другому человеку?

– Можно. Он также сможет оформить ее на свой номер телефона.

– Сколько билетов можно оплатить картой одновременно?

В одном транспортном средстве заплатить картой можно максимум за пять человек.

– Что делать, если карта не срабатывает?

– В таком случае на карте нет денег. В очень редких случаях карта может не срабатывать, если она повреждена. Поэтому советуем пассажирам не носить карту в кармане брюк, не бросать ее, не перегибать. Внутри нее находится электронный чип. См. также консультацию ниже.

– Что делать, если за проезд снято больше 30 рублей?

– Терминал снять за поездку больше 30 рублей не может.

– Что делать, если на карте деньги точно есть, но терминал ее не читает?

– В таком случае следует звонить на телефон горячей линии 243-82-94. Дополнительный номер – 240-56-05. В выходные дни – 260-52-52, 236-32-52.

– Что делать, если потерял карту?

В таких случаях также следует обращаться по указанным телефонам. Карта восстанавливается.

– Как узнать, сколько денег у тебя на карте?

– Сумму можно узнать в мобильном приложении «Транспортная карта». В иных случаях баланс не фиксируется.

– Чем отличаются от транспортной карты бесконтактные брелоки и браслеты?

– У них такие же функции и возможности, что и у ЕТК. Так что отличаются они только внешним видом.

Кстати

Немного налички в кошельке не помешает

Как сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока, с 1 по 7 ноября в автобусах Владивостока возможны технические сбои с оплатой по транспортной или банковской карте в связи с изменением тарифа за проезд и процессом перепрограммирования оборудования.

В таких ситуациях можно заплатить наличными в соответствующем размере.

Так, если технический сбой произошел при оплате транспортной картой, проезд необходимо оплатить наличными в размере 30 рублей. Если не срабатывает банковская карта, сумма оплаты наличными составит 32 рубля.

«Специалистам придется обновлять программное обеспечение в сотнях платежных терминалов (валидаторов) за короткое время – буквально за несколько часов, поэтому теоретически в первые дни могут случаться сбои, – пояснили специалисты. – Однако все неполадки будут устранены в максимально короткие сроки».

Еще раз напоминаем, что в случаях технического сбоя необходимо сообщать по тел.: 243-82-94, 240-56-05.

Подготовил Евгений СИДОРОВ

Фото vlc.ru