Приморских пенсионеров отправили в школу Пенсионеры – категория людей, наиболее подверженная махинациям аферистов. Защитить пожилых людей от нечистых на руку людей – именно такую задачу поставили специалисты Приморского центра социального обслуживания населения, организуя «Школу безопасности».

За этот год «Школа безопасности» провела более 200 занятий. Слушателями курсов стали 1972 пожилых приморца.

Как рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморского края, разработанная специалистами центра программа направлена на повышение уровня безопасности повседневной жизни пожилых людей и инвалидов.

Правила поведения на дорогах и во время чрезвычайных ситуаций, противопожарная безопасность, приемы, позволяющие распознать телефонных мошенников, тренинги по финансовой грамотности, профилактика различных заболеваний, оказание первой медицинской помощи – темы для занятий выбираются самые актуальные. В качестве инструкторов приглашаются специалисты разных ведомств, экстренных служб, телефонных компаний, финансовых организаций, общественники.

Крупный выигрыш по телефону, просьба спасти родственника, попавшего в беду, – все это поводы немедленно перезванивать родным, а не доверяться панике и следовать инструкциям преступников. Об этом социальные работники говорят постоянно, посещая своих подопечных на дому.

Отдельный блок полезных занятий посвящен психологической безопасности.

«С выходом на пенсию у пожилого человека появляется много свободного времени, которое ранее было занято трудовой деятельностью. Непонимание, как провести это время, часто служит причиной подавленного эмоционального состояния. Именно поэтому важно не оставаться в вакууме и найти новые увлечения. Сделать это можно в клубах активного долголетия, которые действуют во всех уголках края», – рассказывают специалисты.

Напомним, что узнать расписание работы «Школы безопасности», а также посмотреть список всех бесплатных клубов и кружков для пенсионеров, организованных силами Приморского центра социального обслуживания населения, можно на сайте primdolgoletie.ru.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото Primorsky.ru