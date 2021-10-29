Все то, что нужно на пенсии В Приморье прошла очередная форум-выставка для людей пожилого возраста

В минувшие выходные в приморской столице открылась форум-выставка «Полезно пенсионерам». В мероприятии приняли участие представители органов региональной власти и некоммерческих организаций.

Цель форума, как пояснили в министерстве труда и социальной политики, – улучшение жизни пожилых людей через вовлечение их в различные социально значимые проекты и акции, проведение для них образовательных семинаров и мастер-классов.

Событие успело стать традиционным и повторяется из года в год в октябре – именно на этот месяц приходятся мероприятия, посвященные пожилым людям. Важной составляющей деловой программы этого форума стал круглый стол, посвященный развитию «серебряного» волонтерства в условиях ограничений из-за COVID-19. Модератором беседы выступила руководитель центра социального обслуживания «Родные люди», руководитель федеральной программы «Молоды душой» в Приморском крае Наталья Кокорева. В начале своей приветственной речи она отметила, что количество участников форума сократили до минимума. При этом 80 % из них – люди, которые уже прошли вакцинацию от коронавируса, оставшиеся 20 % – переболевшие. Меры предприняты для того, чтобы снизить риски заражения инфекцией.

Участниками круглого стола стали депутат Государственной думы ФС РФ Владимир Новиков, заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края Ольга Максимчук, заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко, директор Центра содействия развитию молодежи Приморского края Иван Апонюк, представители руководящего состава различных предприятий, культурных и образовательных учреждений, некоммерческих организаций.

Как отметила во время своего выступления Ольга Ивченко, без участия активных и неравнодушных пожилых людей, которые находятся в рядах «серебряных» волонтеров, сегодня не обходится практически ни одно крупное мероприятие. В частности, они ярко проявили себя в рамках федерального проекта «Поезд Победы». Речь здесь об уникальной иммерсивной выставке, посвященной Великой Отечественной войне. Экспозицию разместили прямо в составе движущегося поезда, которая «гостила» во Владивостоке в начале сентября. За неделю ее посмотрели более 6 тысяч человек.

«На выставке волонтеры сопровождали экскурсионные группы. Это были неравнодушные люди разного возраста: самому младшему – 17, самому старшему – уже за 80. Конечно, видеть, как студенты и пенсионеры, которым есть что рассказать, есть чем поделиться, работают вместе, дружно, постоянно общаются, обмениваются опытом, это дорогого стоит. И, конечно, надо было видеть, как по вечерам, когда молодежь уже уставала, наши «серебряные» волонтеры все еще находились на посту, у них горели глаза. Они всех нас очень подбадривали, вдохновляли на работу», – поделилась Ольга Ивченко.

Она также отметила, что в Приморском крае некоммерческим организациям на конкурсной основе предоставляются гранты на повышение качества жизни людей пожилого возраста. В следующем году планируется провести ряд семинаров для НКО и бюджетных учреждений, посвященных созданию и запуску подобных проектов.

Еще одной важной темой для обсуждения на круглом столе стало взаимодействие пожилых людей с порталом «Добро.ру» – крупнейшей электронной платформой для волонтеров в России, посвященной привлечению добровольцев к участию в общественно важных акциях и проектах, их бесплатному обучению, информационной и грантовой поддержке различных мероприятий.

В течение всего форума в холле первого этажа здания правительства края работали различные тематические площадки для людей пожилого возраста. Желающие могли научиться делать макияж (или вспомнить, как его делать), поделиться опытом в вязании крючком, разбираться в психологии ароматов. Там же предлагали познакомиться с азами изготовления кукол-оберегов или хотя бы узнать, какие куклы в каких ситуациях могут стать помощниками. Здесь же можно было пройти блицдиагностику своего здоровья – измерить давление и пульс.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото Алексея ВОРОНИНА