Приморцам победить помешала перекладина Чемпионат Футбольной национальной лиги – 2 в третьей группе выходит на финишную прямую. Нескольким командам, претендующим на выход в весеннюю стадию плей-офф, очки нужны как воздух. Матч между динамовскими клубами Владивостока и Брянска был особенно важным для команд, поскольку они в числе претендентов на борьбу за единственную путевку в первую лигу.

Соперники игру начали осторожно, они присматривались друг к другу и опасались собственных ошибок. Однако, заполучив в дебюте встречи по желтой карточке от главного судьи Романа Сафьяна из Москвы, противники перешли на открытый футбол с комбинациями и прорывами в чужую зону. На поле было много столкновений и противоборства с минимумом голевых моментов. Разрушать атаки у соперников получалось гораздо лучше, чем создавать или даже угрожать чужим воротам. В первом тайме четыре сотни зрителей голов так и не увидели.

Зато после перерыва игра преобразилась. Обе команды пошли в открытое наступление и преуспели в своих стараниях. Вначале удача улыбнулась гостям. После розыгрыша углового капитан клуба из Брянска Максим Васильев ударом головой отправил мяч в сетку ворот Виталия Шильникова – 0:1.

Владивостокцы в очередной раз доказали, что с характером у них все в порядке. Буквально через 5 минут наша команда разыграла комбинацию, и после паса наш хавбек Роман Пухов пробил в дальний угол ворот – 1:1.

За 10 минут до конца матча второе предупреждение получил все тот же брянский защитник Максим Васильев. «Динамо-Брянск» осталось в меньшинстве. Приморцы осадили ворота соперника, но удача в этот день явно благоволила сопернику. Мяч после ударов приморских спортсменов дважды (!) попадал в перекладину.

Из-за третьего подряд ничейного результата в родных стенах приморцы остались на четвертом месте в турнирной таблице. У них в наличии 32 очка. Следующая встреча состоится 31 октября.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА