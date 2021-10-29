На новом курорте совместят отдых со стрельбой Современный спортивно-стрелковый комплекс возведут возле игорной зоны «Приморье» под Артемом к концу 2026 года. Инвестор намерен вложить в развитие инициативы около 2 миллиардов рублей, будет создано более 30 новых рабочих мест.

Поддержку проекту оказывает Инвестиционное агентство Приморского края. Специалисты института развития рассказали, что на территории комплекса обустроят закрытый тир, 11 стрелковых галерей, ресторан, гостиничный комплекс на 100 номеров, 15 домов для индивидуального проживания с нестандартным дизайном. Для прогулок появится комфортная парковая зона. Также провести время можно будет в музее оружия, спа-комплексе или на рыбалке.

Инвестор уделяет большое внимание безопасности объекта. Там оборудуют пулеприемные валы и зоны ожидания. Каждый гость будет проходить инструктаж от сертифицированных тренеров.

«В нашем клубе научиться правилам безопасного и квалифицированного обращения с оружием смогут все желающие... Еще на территории объекта смогут проходить международные и всероссийские соревнования», – рассказал руководитель компании-инвестора Алексей Дешпет.

Кроме того, территорию спортивно-стрелкового комплекса можно использовать для подготовки сотрудников Росгвардии и частных охранных предприятий.

Инвестор уже получил комплекс мер господдержки при реализации инициативы. Срок реализации проекта – конец 2026 года.

Евгений СИДОРОВ