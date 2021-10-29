В Приморье отдадут дань исследователям и переселенцам Еще один культурный объект появится в Уссурийском городском округе по инициативе жителей – победителей краевого конкурса «Твой проект». Историческая монументальная композиция «Исследователи и переселенцы» откроется в ноябре на выезде из села Баневурово. Кстати, заявить новые идеи к воплощению с помощью бюджета Приморья можно уже с 25 октября.

Как отмечают в администрации Уссурийска, с инициативой создать монумент и благоустроить место отдыха на федеральной трассе Владивосток – Каменушка выступили Павел Коваль и Михаил Гижицкий. Их идею во время общественного голосования конкурса «Твой проект» поддержали более тысячи человек.

От задумки до старта строительства прошло полгода – сейчас работы по созданию монумента и благоустройству прилегающей территории в самом разгаре. Согласно условиям соглашения все средства необходимо освоить до конца года.

Евгений СИДОРОВ