Заводы «Востокцемента» – в лидерах! Подведены итоги Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2021»

Сразу два завода группы компаний «Востокцемент» – АО «Спасскцемент» и АО «Теплоозерский цементный завод» – вошли в престижный рейтинг Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2021» и отмечены в нескольких номинациях премии.

Так, по итогам 2020 года Спасскцемент и Теплоозерскцемент единственные на Дальнем Востоке вошли в топ-50 номинации «Лидеры по производительности труда».

Также АО «Спасскцемент» было отмечено в номинации «Лидеры по росту производительности труда за год».

Всероссийская премия организована деловым порталом «Управление производством» и присуждается ежегодно начиная с 2015 года.

В ходе работы экспертным сообществом были изучены данные более чем пяти тысяч российских предприятий промышленности строительных материалов Московской, Ленинградской, Рязанской, Кемеровской, Иркутской, Челябинской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Республик Татарстан, Башкортостан, Северная Осетия-Алания и других субъектов.

Для оценки показателей производительности труда эксперты изучали рациональность использования трудовых ресурсов и применяемые на предприятии технологии, рассматривали, насколько современным оборудованием оно обладает.

Отметим, что предприятия холдинга «Востокцемент» не первый раз входят в рейтинги премии «Лидеры промышленности России». В 2019 году Спасскцемент и Теплоозерскцемент также были отмечены экспертами.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА