В детсадах Владивостока будут работать дежурные группы Во Владивостоке с 1 по 3 ноября будет открыта 91 дежурная группа в 73 муниципальных детских садах. Дежурные группы предусмотрены во всех районах города, а также в поселке Трудовое.

В Первомайском районе дежурные группы будут работать в 14 детских садах: № 15, 19, 39, 43, 93, 152, 156, 158, 162, 163, 165, 168, 177, 179.

В Ленинском районе их откроют в 20 детских садах: № 1, 8, 18, 26, 28, 37, 46, 52, 70, 89, 104, 109, 111, 113, 114, 124, 130, 140, 145, 154.

В Первореченском районе дежурные группы будут открыты в 12 дошкольных учреждениях:

№ 6, 22, 30, 35, 36, 67, 68, 103, 107, 138, 175, 187.

В Советском районе откроют группы в 17 детсадах: № 10, 14, 16, 24, 41, 42, 112, 115, 122, 126, 135, 141, 144, 155, 157, 172, 186.

Во Фрунзенском районе дежурные группы появятся в семи детских учреждениях: № 4, 27, 44, 45, 146, 151, 164.

В поселке Трудовое для работающих родителей на время с 1 по 3 ноября откроют дежурные группы в трех детских садах – № 12, 20 и 32.

Как отметили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока, сообщить о необходимости посещения ребенком дежурной группы родители могут руководителю детского сада, который ребенок посещает в настоящее время.

Напомним, что дни с 30 октября по 7 ноября в России будут нерабочими, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Причина – в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в стране.

Сергей ПЕТРОВ

Фото с сайта vlc.ru