Авиаторы края переходят на зимнее расписание С 31 октября авиакомпания «Аврора» переходит на зимнее расписание полетов. Оно будет действовать до 26 марта 2022 года включительно.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, внутрикраевые рейсы в зимнем расписании представлены следующими направлениями:

Владивосток – Дальнегорск (ежедневно);

Владивосток – Преображение (пять раз в неделю);

Владивосток – Кавалерово (ежедневно);

Владивосток – Пластун (два раза в неделю), Терней (ежедневно);

из Тернея в Светлую (два раза в неделю), Единку (один раз в неделю), Амгу (один раз в неделю);

из Дальнегорска в Светлую – два раза в неделю.

Частота вертолетных рейсов не изменилась. По вторникам, четвергам и пятницам выполняются полеты по маршрутам Терней – Малая Кема – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Единка – Агзу – Единка – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Малая Кема – Терней; Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Самарга – Восток – Дальнереченск и Терней – Малая Кема – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Единка – Агзу – Единка – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Малая Кема – Терней.

«Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморского края цена авиабилетов остается доступной для населения. А сами авиамаршруты в отдаленные районы формируются и корректируются исходя из пожеланий жителей», – отметили в ведомстве.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Primorsky.ru