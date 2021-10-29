Приморский край попал в «список Мурашко» Как сообщил на днях министр здравоохранения правительства России Михаил Мурашко, принято решение в 13 регионах страны наращивать число коек для пациентов с коронавирусом и ужесточать ограничения.

В списке главы Минздрава РФ Удмуртия, Марий Эл, Чувашия, Адыгея, Чукотка, Смоленская, Ульяновская, Саратовская, Омская, Рязанская, Владимирская, Самарская области и Приморский край.

Сегодня в Приморье каждый день растет число пациентов с коронавирусом, обратившихся за медицинской помощью, сообщает правительство Приморского края. На лечении в стационарах находится более 1 500 человек. При этом врачи разворачивают дополнительные коечные места – их уже 2 111.

Специалисты отмечают, что рост заболеваемости связан с началом эпидемиологического осеннего сезона.

«В этом году была возможность остановить распространение инфекции, создав коллективный иммунитет до сентября-октября. Однако темпы вакцинации были слишком низкими. Поэтому сейчас регион вновь готовится к значительному росту заболеваемости», – отметила первый заместитель министра здравоохранения Приморья Тамара Курченко.

Слухи о том, что рост заболеваемости связан с увеличением темпов вакцинации, медики называют необоснованными. Иммунитет после прививки формируется через 21 день, а при двухкомпонентной вакцине он появляется через 42 дня.

«От прививки человек не заболевает инфекцией – это миф. Вакцина от любого заболевания не дает 100-процентной защиты, но течение болезни будет легким, риски тяжелых осложнений снизятся. А главное – у вакцинированного нет угрозы жизни», – отметили в краевом минздраве.

В Приморье вакцинацию на момент подготовки материала прошли 499 292 человека, завершили иммунизацию 385 884 из них.

Евгений СИДОРОВ