Закодировано на лопату В регионе для посещения мест общепита, учреждений культуры и спорта вводятся QR-коды

Правительство Приморья напоминает, что меры по предотвращению распространения COVID-19 будут усилены в регионе менее чем через месяц. Как и сообщалось ранее, уже с 15 ноября для посещения мест общепита, учреждений культуры и спорта начнут действовать специальные QR-коды.

Для удобства жителей региона будет введен переходный период, который продлится до 1 января. Он предусматривает представление альтернативных документов о прохождении вакцинации или перенесенной болезни. Как будет работать соответствующее постановление, разъяснили в департаменте информационной политики края.

«Как и было заявлено ранее, согласно постановлению QR-коды в Приморье вводятся с 15 ноября, но для того, чтобы эти меры не стали причиной социальной напряженности, было принято решение о том, что в случае отсутствия QR-кода до 1 января при посещении учреждений общественного питания, культуры, физкультуры и спорта люди вправе предъявлять сертификат о вакцинации на бумажном носителе, который им выдали в медицинской организации, либо предоставлять отрицательный результат ПЦР-анализа на коронавирус, которому не более 72 часов, либо справку из поликлиники о том, что вы переболели коронавирусом в последние шесть месяцев. Ну или же показать справку о медотводе от вакцинации», – прокомментировала директор департамента информационной политики Приморского края Елена Бурмистрова.

Напомним, что предложение ввести систему QR-кодов для посещения общественных мест прозвучало на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу. По информации территориального управления Роспотребнадзора, в Приморье сохраняется напряженная обстановка по заболеванию COVID-19.

По сводке оперативного штаба на 28 октября, число заболевших новой коронавирусной инфекцией за сутки в Приморье составило 270 человек. Такой показатель в крае зафиксирован впервые за все время эпидемии. Суточная смертность также одна из самых высоких – семь летальных исходов…

Сергей ПЕТРОВ

Фото РИА «Новости»