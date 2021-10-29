Преступление за красивым фасадом Хищение домокомплектов из клееного бруса едва не обернулось убийством их хозяина

В свое время газета «Владивосток» уже рассказывала о том, что жители коттеджного поселка Новый Де-Фриз могут оказаться втянутыми в расследование уголовного дела, связанного с выводом денег кредиторов и земельных участков недобросовестным застройщиком ЗАО «ДомоЦентр» (см. номера «В» за 18 августа 2021 года, публикация «В Приморье компания «ДомоЦентр» обманула инвесторов» и номер «В» за 27 октября 2021 года, публикация «Компания «ДНС Групп» может быть втянута в уголовное дело»).

«Ночью на Ковальчука было совершено нападение. Сначала кто-то кинул камень в стену его одноэтажного дома. От сильного грохота Виктор проснулся, оделся и вышел на улицу, чтобы посмотреть, что случилось. Возвращаясь в дом, услышал за спиной быстрые шаги. Интуитивно обернулся и почувствовал сильнейший удар тяжелым предметом по голове. Виктор упал на спину и увидел неизвестного мужчину крепкого телосложения…»

Напомним, что ЗАО «ДомоЦентр» привлекало средства инвесторов для строительства домов в районе Нового Де-Фриза. Деньги застройщик освоил, но к исполнению своих обязательств перед кредиторами, физическими и юридическими лицами компания не приступила. В 2017 году ЗАО «ДомоЦентр» было объявлено банкротом с реестровой задолженностью более 100 млн рублей.

ООО «Хабен-Хаус Хольц» (сегодня это ООО «Ассоциация «Наука и технология») тоже оказалось втянуто в эту историю с криминальным душком. Хотя, по словам ее представителя Виктора Ковальчука, изначально их отношения с «ДомоЦентром» были идеальными.

Партнерам верить нельзя

Итак, в начале августа 2016 года ООО «ДНС Приморье» (далее инвестор) в лице директора Игоря Ярошенко заключило договор инвестирования с ЗАО «ДомоЦентр» и землевладельцем Панькиным (далее землевладелец), в свое время он занимал должность генерального директора ЗАО «ДомоЦентр».

Согласно условиям тройственного договора инвестор должен был передать «ДомоЦентру» (он же заказчик-застройщик) денежные средства в размере 56 млн рублей «для осуществления инвестиционного проекта». Точнее, для «строительства и дальнейшей реализации (продажи третьим лицам) 7 (семи) малоэтажных индивидуально-жилых домов» на участке землевладельца общей площадью 4216 кв. метров.

После подписания договаривающимися сторонами инвестиционного договора ЗАО «ДомоЦентр» (в дальнейшем покупатель) обратилось к своему давнему партнеру – ООО «Хабен-Хаус Хольц» (далее поставщик) поставить семь домокомплектов из клееного бруса, изготовленного по немецкой технологии, а также балки из клееного бруса в количестве 30,07 кв. метра. Что и было сделано в ноябре 2016 года.

Покупатель, специализирующийся на строительстве домов из клееного бруса, и ранее приобретал аналогичные домокомплекты у поставщика при условии 50-процентной предоплаты от суммы контракта.

С окончательным расчетом перед отправкой груза поставщиком, который, в свою очередь, закупал домокомплекты у завода-изготовителя за полную стоимость. Тому свидетельство – договоры поставки, акты приема-передачи товара, паспорта качества, спецификации, счета-фактуры и т.д. Забегая вперед, скажем, что все документы есть в материалах уголовного дела.

Надо отметить, что право собственности на товар, согласно условиям договора поставки, переходило к ЗАО «ДомоЦентр» только после полной оплаты его стоимости. Между партнерами тогда было доверие и взаимопонимание, поскольку по предыдущим контрактам между ООО «Хабен-Хаус Хольц» и ЗАО «ДомоЦентр», где номинальным директором на тот момент был Филипп Гнеушев, не было проблем во взаиморасчетах.

Но в ноябре 2016 года схема 50 на 50 не сработала. Покупатель перевел поставщику в качестве аванса только 10 процентов от общей суммы договора, уверив, что полностью рассчитается, как только инвестор (читай ООО «ДНС Приморье») переведет на его счет инвестиционный платеж – буквально со дня на день. Позже выяснится, что компания «ДНС Приморье» выполнила свои договорные обязательства, а фактический хозяин ЗАО «ДомоЦентр» Антон Титов скрыл этот факт от поставщика домокомплектов.

Согласно данным собрания кредиторов от 24 марта 2021 года, общий долг «ДомоЦентра» перед гражданами и юридическими лицами превысил отметку в 108 млн рублей.

У обанкротившегося застройщика не оказалось ни денежных средств, ни иных активов. Чтобы избежать скандала и возможного задержания, господин Титов (собственник бизнеса) скрылся с семьей – сначала в Китае, а затем в Южной Корее, где и пребывает в данный момент.

Что касается семи домокомплектов, за которые «ДомоЦентр» не рассчитался, то еще в ноябре 2016 года специалисты ООО «Ассоциация «Наука и технология» доставили их на земельный участок, принадлежащий гражданину Панькину в поселке Шмидтовка Надеждинского района на улице Победы. Даже собрали каркасы двух домов, остальные домокомплекты оставили в заводской упаковке дожидаться своей очереди на сборку. К их судьбе мы еще вернемся.

Зачем затягивать экспертизу?

Между тем, пока раскручивалась история с банкротством ЗАО «ДомоЦентр», на семь домокомплектов, принадлежащих Ассоциации «Наука и технология», положил глаз некий Владимир Кочкин* вместе с Николаем Плаховым, приятелем беглого Антона Титова. Состряпав копию договора купли-продажи пиломатериалов у компании «ДомоЦентр» (оригинал документа отсутствует), подельники начали собирать и устанавливать домокомплекты для последующей продажи на земельном участке в поселке Шмидтовка Надеждинского района на улице Победы. Хотя они не имели права даже прикасаться к домокомплектам без разрешения на то их владельца. Участок они приобрели у гражданина Панькина за 600 тысяч рублей.

Когда представитель Ассоциации «Наука и технология» обратился по этому поводу в полицию, указав фамилию человека, подозреваемого в хищении домокомплектов, оперуполномоченный ГЭБ и ПК ОМВД России по Надеждинскому району лейтенант полиции Анисимов М.Н. на его заявление никак не отреагировал. Точнее, он вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием в действиях Кочкина В. состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества (кража).

Только в январе 2020 года было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в отношении неустановленного лица путем обмана и злоупотребления похитившего денежные средства в сумме 9186337 рублей, принадлежащие ООО «Ассоциация «Наука и технология». Но домокомплекты не были признаны вещественными доказательствами, и запрет на регистрационные действия с ними не был наложен.

На начальном этапе следствия следователь делал вид, что работает активно и заинтересованно. Вызывал на допросы Кочкина, Плахова и отца Антона Титова. Полицейские проводили обыски в офисе, где проходила сделка по продаже готовых домов, но при этом ничего не изымали – ни оргтехнику, ни документацию. Пришли, посмотрели и ушли.

В мае следователь следственного отдела ОМВД России по Надеждинскому району майор юстиции Калмыков А. назначил строительную судебную экспертизу «с целью установления того, из каких материалов изготовлены указанные дома». Поскольку Кочкин заявил, что домокомплекты он приобрел у ООО «ДомоЦентр».

По закону на выполнение экспертного заключения отводится законом 30 суток. Но эксперт ООО «Про Эксперт» Екатерина Жуковская почему-то неоднократно продлевала этот срок, растянув проведение экспертизы более чем на год.

Нападение было запланировано

Между тем, почувствовав опасность, незаконные хозяева домокомплектов трижды попытались договориться с представителем ООО «Ассоциация «Наука и технология», чтобы он забрал заявление в полиции. Даже предлагали миллион рублей, но получили отказ: «Только после полного возмещения убытков».

После чего в правоохранительные органы от имени «захватчиков» поступило сообщение, мол, гражданин Ковальчук вымогает у них деньги. Когда Ковальчука по этому поводу вызвали к следователю, он включил диктофон, где была запись переговоров, и вопросы к нему отпали.

Ночью 8 апреля 2020 года на Ковальчука было совершено нападение. Сначала кто-то кинул камень в стену его одноэтажного дома. От сильного грохота Виктор проснулся, оделся и вышел на улицу, чтобы посмотреть, что случилось. Возвращаясь в дом, услышал за спиной быстрые шаги. Интуитивно обернулся и почувствовал сильнейший удар тяжелым предметом по голове. Виктор упал на спину и увидел неизвестного мужчину крепкого телосложения.

Из заявления Виктора Ковальчука в следственный отдел по Надеждинскому району СУ СК России по Приморскому краю: «Когда я оказался на земле, мужчина продолжал наносить мне сильные точечные удары по лицу и по голове. Свои действия он сопровождал словами: «Ты – не жилец! Привет тебе от Вовы!» Как мог, я пытался защищаться от ударов, переворачивался с одного бока на другой. Тем не менее нападавший смог нанести мне много ударов по лицу и по голове. Затем он достал из кармана острый предмет, похожий на нож, и дважды ударил им мне в область правой лопатки. При этом неизвестный продолжал говорить, что я – «покойник» и что «зашел слишком далеко».

Если бы не вышли соседи (они услышали шум на улице), то побоище могло бы закончиться для Ковальчука печально. Нападавший убежал. Судя по времени на записи камер наружного видеонаблюдения, это произошло в 3 часа 27 минут.

Виктор убежден, что мужчина действовал по сговору либо по заказу Владимира Кочкина, с которым у него неприязненные отношения из-за присвоенных домокомплектов.

Свидетели известны, но дело стоит

После нападения на Ковальчука в отделении полиции по Надеждинскому району было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: «причинение легкого вреда здоровью» и «угроза убийством». Судя по всему, следствие не спешило к завершению расследования. За то время, пока тянулось расследование, одна следователь ушла на пенсию, две другие – в декретный отпуск.

Более того, 17 апреля 2020 года еще во время проверки сообщения Виктора о нападении старшим участковым уполномоченным ОМВД России по Надеждинскому району Алатыревой Е.В. было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием события преступления». И это несмотря на то, что человеку пробили голову, у него зафиксировали сотрясение мозга, на теле ссадины и гематомы, есть свидетель и видеозапись нападения!

Данное постановление было отменено прокурором Надеждинского района, а материалы направлены для дополнительной проверки. Аналогичный тупик в следственных действиях по уголовному делу, возбужденному по факту похищения денежных средств в сумме 9186337 рублей, принадлежащих ООО «Ассоциация «Наука и технология». Поле того как следователь неожиданно ушел в отпуск, расследование было приостановлено, соответственно, ограничения, наложенные на регистрационные действия на земельном участке Панькина, были сняты.

Воспользовавшись ситуацией, Кочкин и Плахов продали пять домокомплектов по бросовой цене. При этом злоумышленники знали, что домокомплекты находятся под следствием и что идет разбирательство по уголовному делу...

На сегодня никаких следственных действий по вышеназванным уголовным делам не производится. По словам Виктора Ковальчука, начальник следственного отдела ОМВД России по Надеждинскому району почему-то уверена, что перспективы в расследовании здесь нет. Хотя доказательную базу следствию преподнесли на блюдечке с голубой каемкой. Бери и работай! Не хотят.

* – имена и фамилии некоторых персонажей изменены.

Сергей КОЖИН

Фото Алексея СМИРНОВА