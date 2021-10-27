Яд решено вернуть на родину

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Жители Надеждинского муниципального района организовали митинг против сжигания смертельно опасных ядохимикатов на их территории
Читайте материал на стр. 8
Фото Сергея КОЖИНА
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