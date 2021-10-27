Яд решено вернуть на родину

Жители Надеждинского муниципального района организовали митинг против сжигания смертельно опасных ядохимикатов на их территории

27 окт. 2021 Электронная версия газеты "Владивосток" №4865 (6570) от 27 окт. 2021

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Фото Сергея КОЖИНА

 

       