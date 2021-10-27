Пережить первые холода поможет мульча Этот год из-за недостатка влаги был для растений очень сложным. Декоративные хоть и цвели, но не всегда соответствовали своим сортовым стандартам.

Одни замедлились в росте из-за сухости и жары, а другие переросли все мыслимые границы. Такая погодная аномалия требует тщательной подготовки к зиме.

Осенью нужно замульчировать и хорошо накрыть декоративные травянистые растения, поскольку они, сбитые с толку погодой, выдали повторное осеннее цветение и тронулись в рост. На некоторых дачах еще недавно можно было встретить цветущую сортовую ромашку, которая обычно в это время давно готовится к зиме. Поэтому мульчировать декоративные растения на зиму нужно обязательно, положив слой мульчи хотя бы в 5–10 см. Для чего это нужно?

Когда начнутся морозы, температура будет минус 5–10 градусов, мульча сверху подмерзнет, а грунт под ней еще некоторое время останется рыхлым и незамерзшим. Растения будут продолжать готовиться к зиме. А если мульчи сверху не будет, грунт начнет сразу же промерзать, а вместе с ним и корневая система. Значительное понижение температуры может случиться довольно резко. Если температура сразу опустится до минус 10, корневая система может пострадать, если растения продолжали вегетировать и не успели толком подготовиться к «минусам».

Материалы предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»