Пионы не торопят. Но и отставать не велят Октябрь на исходе, температура понизилась довольно резко, а осенние хлопоты не заканчиваются. Еще нужно обработать сад и побелить деревья, выкопать георгины, прибрать огород, посадить тюльпаны, чеснок и пионы.

И если с тюльпанами все более или менее понятно, то посадка и пересадка пионов вызывает у начинающих садоводов множество вопросов. Главный из них – сроки посадки.

Спешим вас успокоить: времени предостаточно. Вторая половина октября и начало ноября – оптимальные сроки для посадки пионов.

Успеют ли они укорениться или, оказавшись в земле, корни будут храниться до весны как в прикопе? Все зависит от погоды. Если температура почвы не опустится ниже +5… +10 градусов в течение месяца, то пионы начнут укореняться или хотя бы образуют каллус. При более низкой температуре просто будут храниться в земле до весны.

Тогда возникает вопрос: а нужно ли сажать пионы с осени? Может, надежнее сохранять их где-то до весны?

Опытный садовод Елена Сорокина рекомендует пионы все-таки посадить сейчас.

– Тогда весной пион проснется естественным образом в положенные сроки и уже в саду, – объясняет Елена. – А если хранить корни дома, он может начать вегетацию и в декабре. Чтобы пион не вышел раньше времени из состояния покоя, его нужно хранить, строго выдерживая температуру в пределах от 0 до +3 градусов. Такой режим нужно обеспечивать в течение 4-5 месяцев. Если это вам под силу, тогда пионы можно и не высаживать.

По мнению специалистов, поздняя посадка особо ничем не отличается от посадки в обычные сроки. Если вам нужно посадить не один пион, а несколько, то растения можно высадить в рядок с небольшим интервалом в 30–40 см. Через год их можно будет выкопать вместе с комом земли и определить на постоянное место.

– Свежие посадки мы обязательно должны замульчировать. Учитывая, что уже довольно прохладно, над посаженными пионами нужно уложить довольно мощный слой мульчи – не менее 8–10 см, – дает рекомендации садовод. – Поверх мульчи нужно дополнительно положить несколько слоев агротекса. Мульча не только не даст почве промерзнуть зимой, но и весной она будет медленнее прогреваться и пионы не начнут вегетировать раньше времени. Поэтому не удивляйтесь, что они проснутся позже старых кустов, когда станет теплее.

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»