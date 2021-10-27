Ипомея вас влюбит в себя Ипомея батат для наших садоводов – растение довольно новое. И если у вас она вызывает интерес, то именно сейчас стоит выпросить пару-тройку черенков у тех, кто уже выращивает ипомею. В это время ее активно черенкуют и заносят в тепло. И отделить несколько дополнительных черенков от маточного растения не составит труда.

Подробнее рассказать об этом растении мы попросили увлеченного садовода Светлану Белобородову из Артема.

– Ипомея батат – декоративное растение. Вроде бы не скажешь, что оно сильно примечательное, если увидеть лишь пару листиков, но, когда оно нарастает огромным кустом, смотрится просто великолепно. У этой ипомеи разная фактура, разный цвет и разная форма листа, благодаря чему можно создавать интересные композиции. Можно высадить в подвесное кашпо 2-3 растения с разной фактурой и цветом, и получится очень красивая композиция.

Ипомея растет легко, черенкуется тоже. Чтобы размножить это растение, достаточно один черенок отделить от куста и поставить его в воду. Очень быстро нарастает хорошая корневая система, мы высаживаем черенок в горшок, и буквально за месяц у нас получается огромная шапка из листьев.

Ипомея батат прекрасно ведет себя в виде ампельного растения. Если использовать горшок на ножке либо подвесное кашпо, листья и побеги очень быстро нарастают, красиво свисают из горшка.

Единственное, в чем это растение привередливо, – ему нравится обильный полив. В засуху рост прекращается, получается скудный невзрачный кустик.

В следующем году я буду комбинировать ипомею с другими растениями. Например, можно посадить колеусы, а под ними ипомеи. Прекрасно с ними смотрятся хосты и мультифлора. Хризантема цветет у нас в сентябре, а летом, до ее цветения, прекрасно будет смотреться декоративная листва ипомеи. Причем она может быть и бордовой, и лимонной, и зеленой. Отлично смотрится ипомея с цинерарией, прекрасно сочетается с ней чистец шерстистый.

В общем, ипомея батат великолепна. Единственный минус – она не зимует в открытом грунте, ее нужно черенковать, забирать в тепло и хранить до весны дома.

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»