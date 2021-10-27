«Море Нейтус есть море русов…» 30 октября исполнится 325 лет российскому флоту

В ближайшее воскресенье на кораблях Тихоокеанского и остальных флотов России вывесят флаги расцвечивания, в морских и береговых соединениях и частях состоятся торжественные построения, митинги, концерты и соревнования. Поводом для торжеств станет юбилейная дата – 325 лет российскому флоту.

«Принято считать, что летопись российского флота начинается с IX века. В 860 году флот русов под предводительством князей Аскольда и Дира на морских лодьях численностью до 360 единиц, на которых находились не менее 8 тысяч воинов, осадил Царьград… Вместе с тем следует отметить, что дальние походы восточных славян на судах осуществлялось и до этого времени»

«С ТОФ на фронт отправилось 153 тысячи тихоокеанцев. В составе морских стрелковых бригад они воевали с немцами на Северном, Черноморском, Балтийском флотах, на речных и озерных флотилиях, участвовали в сухопутных битвах под Москвой и под Сталинградом, в обороне Севастополя и Ленинграда, в боях за Северный Кавказ и Заполярье. В Северной Атлантике с кригсмарине сражались экипажи надводных кораблей и подводных лодок из Владивостока»

Российский военно-морской флот является гордостью нашего народа, гарантией безопасности страны и ее национальных интересов. Военные моряки, как стойкие и верные сыны Отечества, на протяжении веков вписали множество славных страниц в летопись Родины. Для жителей Приморья это значимая дата. Ведь Владивосток уже полтора столетия служит главной базой Сибирской флотилии и ТОФ. Редакция «В» в рамках поддержки проекта «История Приморья – взгляд из будущего» от «Союза независимых медиа» решила на сей раз осветить малоизвестные страницы создания ВМФ страны.

Походы русов и поморов

Становление и развитие российского флота насчитывает несколько столетий и берет свое начало с зарождения мореходства в Древнерусском государстве.

Принято считать, что летопись российского флота начинается с IX века. В 860 году флот русов под предводительством князей Аскольда и Дира на морских лодьях численностью до 360 единиц (по венецианским хроникам Иоанна Диакона), на которых находились не менее 8 тысяч воинов, осадил Царьград. Русь вынудила Византию считаться с собой, опасаться ее и заключить с ней договор о «мире и любви». Этот договор явился первым известным дипломатическим признанием Древней Руси на международном уровне как самостоятельного Древнерусского государства. Вместе с тем следует отметить, что дальние походы восточных славян на судах осуществлялись и до этого времени: поход в 269 году в Средиземное море; нападение на Крит в 623 году; плавание славянской флотилии в Южную Италию в 642 году; набег на остров Эгина в Эгейском море в 813 году; начало освоения русскими поморами Белого и Баренцева морей; открытие Новой Земли и др. Еще в VII веке византийские писатели отмечали большое мастерство восточных славян в изготовлении лодок-однодревок и их высокое мореходное искусство. С участием восточных славян в набегах на Византию и каспийское побережье состоялись морские походы в IX–XI веках.

В X веке древнерусскими мореплавателями освоены два торговых водных пути: один – от Балтийского моря на юг по Днепру к Черному морю (водный путь «из варяг в греки»), другой – вниз по Волге к Каспию.

Знаменитый арабский историк Аль-Масуди сообщал: «Море Нейтус (Черное и Азовское) есть море русов, никто, кроме них, не плавает по нему. А они живут на одном из его берегов. Предположительно с начала Х века византийцы стали называть Черное море Русским.

В XII веке Киевская Русь распалась на полтора десятка княжеств. Феодальная раздробленность и частые междоусобные войны крайне ослабили некогда мощную в экономическом и военном отношении Русь. Междоусобия удельных князей, а затем монголо-татарское нашествие в XIII веке окончательно отрезали ее от южных морей…

Вместе с тем в XII–XVI веках не прекращалось новгородское мореходство. Уже в первой половине XII века в летописях среди новгородских владений упомянут Терский берег (горло Белого моря). Кроме того, новгородские суда плавали по Ладожскому озеру, осваивали юго-западные берега Финского залива до устья Западной Двины. Утверждались на Северной Двине.

15 июля 1240 года состоялась Невская битва, в результате которой новгородский князь Александр Ярославич (Невский) разбил шведское войско Ярла Биргера, вошедшее в Неву. Эта победа ознаменовала начало борьбы русского народа за выход к Балтийскому морю. Новгородские купцы обосновались на острове Готланде, главном торговом пункте того времени на Балтийском море.

В XIV веке поморы освоили морской путь от Оби до Балтийского моря, а боевые суда новгородцев на долгие годы перестают плавать в Балтийском море. Шведский флот захватил господство в Финском заливе.

В XV веке начинается массовое плавание поморов вдоль Кольского полуострова, а также по Белому, Баренцеву и Карскому морям. Развивается судостроение в городах на Волге, в бассейнах Вятки и Камы.

К началу XVI века вся территория от Тромсе на западе до Оби на востоке вошла в состав Русского государства. Вдоль морских берегов проложен и детально изучен поколениями мореходов и промышленников морской путь, связавший устья рек Колы, Онеги, Северной Двины и Печоры, а между реками Северная Двина и Печора установилось регулярное мореплавание. Начались регулярные плавания русских поморов Северным морским путем в Мангазейское море (Обско-Тазовская губа).

2 октября 1552 года произошло взятие Казани войсками Ивана IV Грозного и присоединение Казанского ханства к Московскому государству. В казанском походе совместно со 150-тысячной армией принимала участие речная флотилия (состав неизвестен) во главе с боярином Михаилом Морозовым, которая везла часть войск, артиллерию, рубленые осадные башни и боевое снабжение. Во время осады флотилия, заняв Гостиный остров, охраняла подступы к Казани с реки и подвозила осадной армии продовольствие и боеприпасы.

В 1556 году Астрахань была окончательно присоединена к Русскому государству. Россия получила выход на Каспийское море и овладела Волжским торговым путем, связавшим ее с Персией, со странами Средней Азии и Кавказа.

После длительного перерыва, вызванного монголо-татарским нашествием, русские боевые корабли появились в Черном море.

Петр I – создатель российского флота

К концу XVII века, когда страну возглавил молодой царь Петр I, многое было утрачено. Россия враждовала на западе с Польшей, на северо-западе – со Швецией и на юге – с Турцией, что отнимало у государства много сил и средств. Экономика была не в лучшем состоянии. В целом России требовались реформы и модернизация. Необходимо было восстановить и получить выход к Черному и Балтийскому морям для упрощения торговли, потому что на тот момент единственным надежным торговым портом был северный Архангельск, до которого добраться было несоизмеримо сложнее. Все эти задачи предстояло решить молодому царю.

Один из ведущих русских историков военно-морского флота тайный советник Феодосий Веселаго писал: «Россия, начинающая собираться с силами, все яснее и определеннее сознавала тяжелую зависимость от соседей. Отрезанная от морей, представляющих возможность непосредственных и удобных сношений с образованной Европою, она задыхалась в своем невольном уединении. Поэтому стремление России выдвинуться на берега морей, выражавшееся до сих пор случайными робкими попытками, при царе Петре получает значение важнейшего государственного вопроса, для благоприятного решения которого обращаются труд и материальные средства значительной части населения».

К счастью для России, исполнение этих великих дел возвышения государства посредством создания его морского могущества выпало на человека, который внес кроме светлых соображений и непоколебимой твердости воли страстную любовь к морю и редкую способность к разносторонней технике морского дела.

Сам Петр началом русского флота считал английский бот, случайно найденный в мае 1688 года в амбарах села Измайлово. Потом были постройка и плавание на Переславском озере так называемой переславской флотилии. В ходе поездки в Архангельск 6 августа 1693 года первым из русских царей вышел в море на 12-пушечной яхте «Святой Петр» местной постройки. Вторая поездка царя в Архангельск состоялась в мае 1694 года.

До 1695 года отечественное судостроение и мореплавание происходило спорадически: то есть носило случайный, отдельный или единичный характер и не имело системного характера.

Азовские походы…

Сегодня с полным основанием мы можем говорить, что определяющую роль в создании регулярного флота сыграли Азовские походы Петра, целью которых было открытие будущим русским судам свободного плавания по морям Азовскому и Черному, а затем и Средиземному. Но для этого предстояло прежде всего завладеть устьем Дона.

Первый сугубо пеший Азовский поход в 1695 году окончился неудачей. Царь понял, что основой провала этой кампании стало отсутствие флота, а успешное ведение боевых действий возможно только в едином взаимодействии сухопутной армии и военной флотилии, способной блокировать подходы к Азову с моря, тем самым лишив его пополнения запасов извне.

Решение строить флот, или, как тогда говорили, «морской караван», было принято в ноябре 1695 года. Петр I начал готовиться к реваншу. Царь сообщал об этом в письме Федору Апраксину: «По возвращении от невзятия Азова с консилии господ генералов указано мною к будущей войне делать галеи (галеры)».

Следующей весной новый построенный флот на вервях в Преображенском и под Воронежом состоял из одного корабля «Апостол Петр», четырех брандеров и 23 галер. Кроме того, в нескольких местах по притокам реки Воронеж для предстоящей перевозки войск и разных предметов построили 1300 стругов, 300 морских лодок и 100 плотов.

3 мая 1696 года авангард «морского каравана» выступил в поход. К 12 июня почти все они расположились перед устьем Дона и прекратили сообщение осажденного гарнизона с морем, лишив возможности получать помощь от своего черноморского флота. От действий нашей артиллерии почти ни одного дома в крепости не осталось без повреждений. С моря помощь была невозможна. Поэтому 18 июля Азов принужден был сдаться. 30 сентября победители Азова с триумфом вошли в Москву и при этом флоту отдавался почет, равный с армией.

Разрушенный до основания, опустошенный, Азов требовал построек и населения. По самому географическому положению этой местности для охранения ее было недостаточно войск сухопутных. Впрочем, мысль ограничиться одним только сохранением Азова, приобретенного дорогой ценою крови в продолжении двух походов, не входила в планы Петра. Азов должен был служить исходным пунктом не только для благоприятнейшего хода войны, но и для развития дальнейшего влияния на Турцию. Для этого было необходимо создать значительный флот.

20 (30 – по новому стилю) октября 1696 года в Москве собралась боярская дума и порешала: «морским судам быть». Первоначально предполагалось выстроить 52 судна, но впоследствии к ним прибавилось еще 19 судов.

Слава русского оружия

Флот много раз отстаивал интересы страны в морских сражениях. Славу отечественному морскому оружию принесли победы в устье Невы (в 1703 году), у полуострова Гангут (1714) в Гренгамском бою (1720), в Чесменской бухте (1770), у Выборга и острова Тендра (1790), мыса Калиакри (1791), у острова Корфу (1798), у полуострова Афон (1807), в Наваринском (1827) и Синопском (1853) сражениях.

Неувядаемой славой покрыли себя моряки при защите Севастополя, Кронштадта и Петропавловска в Крымской войне 1853–1856 годов и Порт-Артура в Русско-японской войне 1904–1905 годов. Эти блистательные победы были одержаны флотоводцами Федором Апраксиным, Михаилом Голицыным, Алексеем Орловым, Самуилом Грейгом, Василием Чичаговым, Федором Ушаковым, Дмитрием Сенявиным, Михаилом Лазаревым, Павлом Нахимовым, Владимиром Корниловым, Василием Завойко и другими.

В годы Великой Отечественной войны флот обеспечивал мобилизацию и развертывание вооруженных сил, прикрытие с флангов сухопутных войск от ударов с моря, нарушал морские коммуникации противника, осуществлял оборону побережья и военно-морских баз, а после перелома хода войны активно участвовал в наступательных операциях. Флоты и флотилии уничтожили за годы войны около 500 кораблей и судов противника. По водным путям было перевезено около 10 млн человек и более 100 млн тонн грузов. Военные моряки проявили беззаветную верность и любовь к Отечеству, показали себя в жестокой войне мужественными воинами, способными на самопожертвование.

Только с ТОФ на фронт отправилось 153 тысячи тихоокеанцев. В составе морских стрелковых бригад они воевали с немцами на Северном, Черноморском, Балтийском флотах, на речных и озерных флотилиях, участвовали в сухопутных битвах под Москвой и под Сталинградом, в обороне Севастополя и Ленинграда, в боях за Северный Кавказ и Заполярье. В Северной Атлантике с кригсмарине сражались экипажи надводных кораблей и подводных лодок из Владивостока.

Не стоит также забывать и о созидательной, научно-исследовательской деятельности военных моряков. История нашей страны хранит имена первооткрывателей и кругосветных мореплавателей, исследователей Мирового океана Степана Дежнева, Федота Попова, Витуса Беринга, Алексея Чирикова, Ивана Крузенштерна, Юрия Лисянского, Федора Литке, Геннадия Невельского, Степана Макарова и многих других.

Русскими мореплавателями, военными моряками открыты и нанесены на карту дальневосточные берега, Алеутские острова и побережье Аляски, сотни островов Океании, изучены северные моря России и проложен Северный морской путь, открыта Антарктида. Русские первыми приступили к гидрографическим, океанологическим и метеорологическим научным исследованиям океанов. На картах мира нанесены сотни географических объектов, названных именами русских моряков. Славные традиции наших предков достойно продолжают наши современники – российские гидрографы, географы и океанологи.

С 1996 года в соответствии с приказом главкомата ВМФ России 30 октября стало Днем моряка-надводника.

Николай КУТЕНКИХ, Вячеслав ОСТРОВСКИЙ, действительные члены Русского географического общества

Фото из архива Вячеслава ОСТРОВСКОГО