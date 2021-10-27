Это чтобы лучше видеть тебя, внученька… Как с возрастом не потерять зрение: советы эксперта

Ухудшение зрения – одно из естественных возрастных изменений, с которыми мы сталкиваемся с годами. Глаза, как и все прочие органы, увы, со временем тоже изнашиваются.

«Одно из первых правил – бросайте курить. Это плохая привычка, она не только поражает легкие, но и влияет на качество вашего зрения»

Все начинается с изменений хрусталика – постепенно теряя жидкость, он становится плотнее и жестче и уже не может фокусироваться одинаково хорошо на разном расстоянии. В результате человек хуже видит вблизи. Такое состояние называют возрастной дальнозоркостью.

Главное – не проглядеть

Хотя кажется, что проблемы со зрением появляются внезапно, процесс развивается в течение нескольких лет.

– Явление это вполне физиологичное, – утверждает заведующая офтальмологическим отделением Владивостокской поликлиники № 3 врач высшей категории Лилия Доронина. – С годами, так же как и кожа, хрусталик теряет возможность удерживать влагу. В итоге с возрастом на своем лице мы замечаем морщины, а в глазах офтальмологи наблюдают начальные признаки катаракты.

Поначалу эти изменения никоим образом на качество зрения не влияют. Разве что начинают проявляться изменения зрения вблизи, поэтому люди примерно в 40 лет (кто-то раньше, кто-то позже) вынуждены надевать очки. И даже близорукие, которые, казалось бы, вблизи, по идее, должны видеть хорошо, с возрастом начинают менять диоптрии в очках на меньший минус.

Сказать точно, в каком возрасте появятся проблемы со зрением, невозможно. Но офтальмологи настоятельно рекомендуют после 40 лет ежегодно проходить диагностику зрения – именно в этом возрасте начинаются изменения в здоровье глаз. И не случайно в направлении на диспансеризацию есть и посещение офтальмолога с обязательным измерением внутриглазного давления и проверкой глаз на различные заболевания, такие как глаукома, катаракта, ретинопатия.

Если у пациента есть осложнения в виде хронических заболеваний, таких как гипертония, сахарный диабет, атеросклероз сосудов, гипотиреоз, иные аутоиммунные заболевания, зрение может ухудшаться еще быстрее. Например, есть такое понятие, как осложненная катаракта, когда на фоне какого-либо из перечисленных заболеваний хрусталики могут начать терять свою прозрачность еще стремительнее.

Вопрос, который волнует многих из тех, кто еще не успел надеть очки: когда поход к офтальмологу откладывать в самом деле поздно?

– Первые симптомы возрастных проблем со зрением, как уже было сказано, это снижение качества зрения вблизи. Особенно эти неудобства становятся заметнее в сумерках: человеку кажется, что ему не хватает света, поярче бы было и лучше бы увидел, – перечисляет симптомы Лилия Валерьевна. – Появляется нечеткость в зрении вроде легкой дымки или даже пелены. Время от времени возникает чувство дискомфорта: «что-то не так, но не пойму что». Возможно слезотечение при долгой работе за компьютером или просто хочется закрыть глаза и посидеть так, отдохнуть.

Обязательно ли с этими симптомами идти в офтальмологический кабинет или достаточно зайти в оптику, где вам замерят диоптрии и выпишут очки? Если цель – выписать очки, то, конечно, можно обойтись и походом в оптику. Но оптиметрист не будет проводить углубленного исследования вашего зрения и потому не сможет выявить имеющиеся заболевания. И тем более не сможет назначить лечение, без которого эти заболевания будут прогрессировать.

О пользе желтого и красного

Можно ли самостоятельно отсрочить возрастные проблемы со зрением?

Увы, гимнастики для хрусталиков нет. Существуют лишь гигиенические общепрофилактические мероприятия. Одно из первых правил – бросайте курить. Это плохая привычка влияет на качество вашего зрения. От курения повышается внутриглазное давление (ждите глаукому).

Правильно питайтесь. Черника и морковь увеличивают остроту зрения, снижают усталость глаз и помогают предотвратить некоторые глазные заболевания. Чернику можно заморозить и есть круглый год. Это намного лучше, чем черника в таблетках. Морковь более доступна, и ее можно употреблять в свежем виде с добавлением сметаны, кефира или любого растительного масла.

– Для хорошего зрения полезно есть продукты желтого и оранжевого цвета, – поясняет Лилия Доронина. – Это тыква, желтый перец, желток яйца. Включите в свой рацион шпинат и листовой салат, свеклу и блюда из нее – свекла содержит цинк, необходимый для поддержания остроты зрения, и железо, которое способствует образованию красных кровяных телец, что нужно для зрения и организма в целом. Обязательно – продукты, содержащие витамин Омега-3, то есть рыба жирных сортов, говяжья печень, орехи.

Не забудьте о витаминных добавках, БАДах. Статистика показывает, что люди, употребляющие витамины, менее подвержены заболеваниям глаз.

Давайте глазам расслабиться

Одна из главных профилактических мер сохранения зрения – грамотная работа с гаджетами, компьютером. При работе с компьютером монитор следует поместить немного ниже уровня глаз. Таким образом, ваше верхнее веко будет опущено, что снизит испарение жидкости в глазу и уменьшит вероятность развития синдрома «сухого глаза». Используйте специальные увлажняющие капли.

Если ваша работа связана с компьютером или чтением книг, хотя бы раз в час давайте глазам отдохнуть. Сфокусируйте свой взгляд на какой-нибудь одной точке в течение 30 секунд.

– Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, – советует врач. – Упражнения очень простые: круговые движения глазными яблоками по 10 раз в каждую сторону. Или повороты глаз – влево, вправо, вверх, вниз, по 10 раз в каждую сторону.

Придерживайтесь здорового образа жизни. Прогулки на свежем воздухе благотворно влияют на весь организм, в том числе и на зрение. Ведь на природе мы сами расслабляемся и расслабляем свои глаза.

– Обязательно носите в солнечную погоду солнцезащитные очки, – рекомендует доктор Доронина.

Контролируйте уровень вашего кровяного давления. Многие болезни глаз напрямую связаны с повышением артериального давления.

Как попасть на прием к врачу? Для начала можно посетить кабинет офтальмолога в поликлинике по месту жительства. Если такого специалиста там нет, обратитесь к своему терапевту – он выпишет номерное направление в офтальмологический центр Владивостокской поликлиники № 3, после чего следует позвонить по телефону единого колл-центра 8(423)222-28-23 и записаться на прием к специалисту.

Справка «В»

Глаукома и катаракта – возрастные главные заболевания, в начальной стадии которых практически нет ярко выраженных симптомов.

Глаукома – хроническое прогрессирующее заболевание глаз, при котором повышается внутриглазное давление (постоянно или периодически) и в результате страдает зрительный нерв. Без медицинской помощи глаукома приводит к атрофии зрительного нерва и, соответственно, к снижению поля зрения вплоть до слепоты.

Если заболевание диагностируют, пациента ставят на диспансерный учет. В этом случае главное требование к нему – выполнять все рекомендации врача досконально.

Опасность глаукомы в том, что она протекает бессимптомно и пациенты обращаются к офтальмологам, когда болезнь слишком запущена. Несмотря на высокий уровень развития современной медицины, этот процесс не поддается восстановлению.

Для катаракты характерно помутнение хрусталика глаза, что приводит к частичной или полной потере зрения. С возрастом структура хрусталика уплотняется и мутнеет, из-за чего он перестает в должной мере пропускать свет к глазному дну. Терапевтически не лечится. Только с помощью операции, во время которой хрусталик заменяется.

Лика ТКАЧЕНКО

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