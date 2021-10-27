Отложи игрушки, малыш, мы идем в оперу Сразу три премьеры опер для юных зрителей представляет Приморская сцена Мариинского театра под занавес октября в рамках программы «Мариинский – детям»: «Кот Мурыч» (6+), «Сцены из жизни Николеньки Иртеньева» (6+) и «Маленький принц» (6+).

Опера Сергея Баневича «Кот Мурыч» на либретто Инги Бочановой – история о находчивом и немного хвастливом коте, празднующем день рождения в кругу семьи и друзей. Постановка рассчитана на самых маленьких слушателей и найдет живой отклик у детей и их родителей.

Сергей Баневич по праву считается классиком детской музыки. «Как музыкант-профессионал я убежден: классическая музыка, да и вообще любая настоящая музыка, заставляет юное существо собраться, заглянуть в себя, ведь у ребенка огромный, интересный духовный мир, ничуть не уступающий духовному миру взрослого человека. Настоящая музыка способна пробудить этот мир», – говорит композитор. Понимая законы восприятия маленьких детей, он сочиняет для них доступную, но профессионально сделанную музыку.

Еще одна одноактная опера Сергея Баневича – «Сцены из жизни Николеньки Иртеньева» по мотивам трилогии Льва Толстого «Детство. Отрочество. Юность» и биографических материалов, связанных с последними днями жизни писателя. Эта концертная опера, как и вызвавшая ее к жизни книга Толстого, предназначена и детям, и взрослым, в чьих душах не угас «свет детства». Она получилась камерной, интимной, ведь рассказ идет о самом дорогом, волнительном, хрупком времени жизни.

«Маленький принц» – первая опера ростовского композитора Леонида Клиничева, написанная специально для юных слушателей. Либретто написала дочь композитора Мадина Клиничева, переведя текст повести в стихотворную форму. Как и любое произведение, «Маленький принц» таит в себе несколько смысловых уровней, восприятие которых требует определенного жизненного опыта. Однако основные идеи находят отклик даже у самых маленьких.

Главные партии исполняют солисты оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Приморской сценой Мариинского театра