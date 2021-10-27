Яд решено вернуть на родину Жители Надеждинского муниципального района организовали митинг против сжигания смертельно опасных ядохимикатов на их территории

О том, как в Приморский край с космодрома Восточный, расположенного в Амурской области, завезли токсичные пестициды, и о скандале, сложившемся вокруг смертельно опасного транша, «В» уже подробно рассказывал. (См. номера за 20 октября, публикация «Пакость космического масштаба» и за 22 октября, публикация «100 тонн ядохимикатов уже в Приморье»).

«Мы подаем документы непосредственно в ФАС о расторжении контракта, который вы заключили, по причине того, что он был составлен с нарушениями. И, соответственно, затем вы должны будете вернуть все в те хранилища, где взяли. В России есть несколько полигонов, которые могут работать с подобными отходами. Мы однозначно не дадим сжигать их здесь»

Полиция наблюдала со стороны

Напомним, что изначально пестициды 2-го и 3-го класса опасности общим весом 900 тонн должны были захоронить на полигоне Серебряный под Красноярском согласно условиям госконтракта между ГБУ Амурской области «Экология» (заказчик) и компанией «Зеленый город» (исполнитель). Но, когда жители Красноярска по этому поводу организовали массовую акцию протеста, Арбитражный суд Амурской области приговорил ядохимикаты к кремации вместо захоронения. А в госконтракте появился новый исполнитель – ООО «Система» из Владивостока. Необходимо добавить, что правительство Приморского края об этой сделке узнало случайно из письма экологов из Калининграда.

И пока официальные лица из «Белого дома» успокаивали граждан заявлениями о недопустимости привоза и сжигания в Приморье опасных пестицидов, выяснилось, что 200 тонн этой гадости уже здесь. 100 тонн отравы, содержащей ядохимикат гранозан, нашли в поселке Западном Надеждинского муниципального района на территории, арендованной ООО «Система» у частного предпринимателя. Другие 100 тонн обнаружили в Хорольском районе в поселке Ярославском. Что также стало полной неожиданностью для жителей и главы этого населенного пункта.

В минувшую субботу жители Надеждинского района организовали в селе Вольно-Надеждинском митинг и сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой убрать из Приморья опасные ядохимикаты. И хотя акция не была санкционирована, тем не менее сотрудники полиции не вмешивались, наблюдая за происходящим со стороны. То ли не было команды на разгон толпы, то ли полисменов сдерживало присутствие на митинге министра природных ресурсов Приморского края Константина Андрановича и главы Надеждинского района Рустяма Абушаева.

Точных данных нет, зато есть слухи

Информация о проведении протестной акции в Вольно-Надеждинском заранее распространялась по соцсетям Интернета и по WhatsApp в местечковых социальных группах. К часу дня, к началу митинга, на площади перед зданием администрации района собралось не более 300 человек. Молодежи было мало, в основном отметились представители наиболее социально активной части населения – мамочки с ребятишками и пенсионеры. Пришли даже очень древние старушки. Благо погода в этот день была почти летняя.

Не секрет, что жителей Надеждинского района (и всего Приморского края) взбудоражили слухи, распространяемые сарафанным радио о якобы тысячах тонн радиоактивных отходов, которые везут со всей России в поселок Западный, где некие коммерсанты не из нашего региона получили бесплатный участок под дальневосточный гектар, а на самом деле под полигон для уничтожения неиспользованного очень токсичного ракетного топлива. Более того, аналогичный полигон, опять же по слухам, собираются обустроить на территории дачного поселка Таежка в том же Надеждинском районе. Даже был слух, что жители края, сами того не ведая, стали участниками секретного медицинского эксперимента на выживание. В подтверждение этого кто-то из присутствующих на митинге вспомнил историю, случившуюся в селе Новосысоевка Яковлевского района в сентябре 2013 года, где более 30 школьников разного возраста заболели после того, как им в школе поставили пробу Манту без согласия на то родителей. После чего 11 ребятишек в тяжелом состоянии увезли на лечение в Москву. Прокуратура края выяснила, что о вакцинации детей препаратом туберкулин не знал даже директор школы...

А нынешние слухи о якобы токсичном ракетном топливе в поселке Западном (о секретном эксперименте над людьми) – это не происки заокеанских врагов, а следствие отсутствия конкретных сведений о том, что все-таки привезли в мешках в Приморье с космодрома Восточный. И не опасно ли это соседство людям? Очевидно, жителям края для полного спокойствия не хватало информации от официального источника. И не из Интернета и социальных сетей, а по телевизору.

Что в мешках, пока неизвестно

По словам Рустяма Абушаева, о сборе жителей района он узнал из социальных сетей. Поэтому решил выйти к народу, чтобы прояснить ситуацию. Он сообщил, что также против завоза и утилизации непонятных пестицидов на территории Надеждинского района.

– На сегодняшний день решается вопрос о расторжении договора аренды земельного участка, на котором находится пресловутая печь для сжигания ядохимикатов. На сегодняшний день предприятие не функционирует и решается вопрос о вывозе данных пестицидов с территории Приморского края. Правоохранительные органы все переписали и взяли на контроль место складирования пестицидов в поселке Западном. По этой проблеме работают природоохранная прокуратура и ФСБ. Все заблокировано, суды работают. Все понимают, насколько абсурдна ситуация, заложниками которой стали мы с вами. Вчера на встрече с собственниками печи мы им сказали, что Приморье и Надеждинский район – не место для утилизации пестицидов. Возьмите свою установку (она мобильная), погрузите ее на трейлер и увезите туда, откуда привезли пестициды, в Амурскую область, и там их уничтожайте, – успокоил собравшихся глава Надеждинского района.

По мнению собравшихся на площади, это было бы правильное решение. Хотя некоторые присутствующие предлагали отвезти ядохимикаты в Москву.

Министр природных ресурсов Приморского края Константин Андранович был солидарен с Рустямом Абушаевым. Он подчеркнул, что правительство края и жители региона однозначно против завоза и сжигания этих пестицидов. При этом министр отметил, что еще точно не определено, что все-таки привезли в Приморье из Амурской области. На самом ли деле в мешках пестициды 2-го и 3-го класса опасности или что-то иное? Возможно, даже хуже. Для установления истины специалистами Росприроднадзора были взяты пробы.

– Когда будет определено химическое вещество, которое находится в мешках, мы, конечно, эту информацию доведем до населения. Я сегодня уже побывал в Хорольском районе на месте вопиющего случая. Собственники отходов – или теперь уже не собственники, нарушили предостережение, которое выдал им Росприроднадзор, и все-таки повезли эти вещества в Приморье. Нами подготовлено и направлено письмо правительству Амурской области, чтобы они тоже отреагировали по этому факту. Так как они по условиям контракта обязаны проверять соблюдение условий законодательства лицами, которые перевозят отходы, – пояснил Константин Евгеньевич.

Министр признался, что пока неизвестно, почему именно Приморский край был выбран местом для утилизации ядохимикатов с космодрома Восточный.

– Мы считаем, что эта организация (ООО «Система») ввела в заблуждение правительство Амурской области, представив документы, которые имеются у этого общества. На первый взгляд, все разрешающие документы у них есть. Но мы сделаем все, чтобы не допустить перевозку этих веществ, тем более их сжигание на территории Приморского края, – резюмировал чиновник под одобрительный гул митингующих.

Власти в курсе

Как стало известно «В», в субботу, 23 октября, губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил комплекс по утилизации отходов в Надеждинском районе в поселке Западном. В разговоре с представителем подрядчика глава региона сообщил, что на территории Приморского края утилизация опасных отходов производиться не будет.

– Мы подаем документы непосредственно в ФАС о расторжении контракта, который вы заключили, по причине того, что он был составлен с нарушениями. И, соответственно, затем вы должны будете вернуть все в те хранилища, где взяли. В России есть несколько полигонов, которые могут работать с подобными отходами. Мы однозначно не дадим сжигать их здесь, – подчеркнул губернатор.

А 25 октября, в понедельник, депутаты Законодательного собрания Приморского края на заседании экономического комитета рассмотрели ситуацию с 200 тоннами грунта с пестицидами, завезенного в наш регион из Амурской области.

Выводы комитета пессимистичные: подобные скандальные ситуации могут повториться в Приморье в любой момент и в любом месте. Как заверил спикер ЗС ПК Александра Ролика, в ближайшее время приморский парламент займется разработкой законодательного решения, которое поможет оперативно реагировать на аналогичные ситуации, если таковые еще произойдут.

Владивосток – село Вольно-Надеждинское – Владивосток

Сергей КОЖИН

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