Власть и бизнес Владивостока обсудили «ковидные» планы В администрации Владивостока прошла встреча с предпринимателями. Ее провел первый заместитель главы администрации Сергей Дмитриенко.

На встрече обсуждались вопросы вакцинации. Руководители кафе, ресторанов и фитнес-клубов готовы мотивировать своих сотрудников к вакцинации и предложили несколько вариантов того, как избежать нового ужесточения противоковидных мер – введения QR-кодов. Одним из предложений стало введение отдельных сертификатов «Безопасное место» для организаций общепита, спорта и других сфер, где будет требоваться QR-код. Его могли бы выдать как альтернативу введению QR-кода по итогам проверок конкретного объекта при условии, что все сотрудники поставили вакцины и соблюдаются все меры безопасности для гостей в виде дистанции, масочного режима, температурного контроля и других.

«Таким образом, гости могут быть уверены в том, что приходят в ресторан, кафе или фитнес-клуб, где все сотрудники поставили вакцину и где они могут спокойно отдохнуть, не переживая за свое здоровье. С другой стороны, такие предприятия смогут быть примером для других, показывая, что можно соблюдать все правила и вести работу», – отметили участники встречи.

От представителей общепита поступило предложение не вводить коды для тех гостей, кто забирает заказ навынос и не остается в зале. Также предпринимателей интересовали вопросы, как мотивировать гостей пройти вакцинацию. И если все-таки будут вводиться QR-коды, то каков регламент его проверки и могут ли представители предприятий запрашивать у гостей документы при входе в кафе или ресторан.

Сергей Дмитриенко предложил предпринимателям собрать воедино все интересующие бизнес вопросы для запроса разъяснений со стороны контролирующих органов.

«В итоге будет создана рабочая группа, которая предоставит все предложения и вопросы от бизнеса, – уточнил он. – Такой подход позволит совместными усилиями власти и бизнеса собрать все предложения, выйти на диалог с Роспотребнадзором и не допустить распространения коронавирусной инфекции, а бизнес сможет, соблюдая все правила, сохранить своих клиентов. Только при вакцинации можно достигнуть снижения темпов заболеваемости и создать во Владивостоке коллективный иммунитет. Радует, что бизнес это понимает».

Направить вопросы и предложения можно в Ассоциацию рестораторов и отельеров, на почту torgvlc@vlc.ru в управление экономического развития города или заполнить форму. Все разъяснения будут опубликованы на сайте городского Центра развития предпринимательства и в социальных сетях.

Напомним, что рост заболеваемости COVID-19 обусловил введение в Приморье дополнительных ограничительных мер. С 15 ноября жители края при посещении кафе, фитнес-клубов, учреждений культуры должны предъявить QR-код о вакцинации либо справку о вакцинации. Соответствующее постановление опубликовано 14 октября на портале правовой информации.

Евгений СИДОРОВ

Фото Vlc.ru