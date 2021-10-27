Предпринимателей Приморья приглашают обсудить введение QR-кодов В четверг, 28 октября, в шести городах Приморья пройдет Единый день приема предпринимателей представителями контрольно-надзорных органов (Единый день КНД).

Мероприятие состоится в совмещенном онлайн– и офлайн-формате: предприниматели смогут задать свои вопросы представителям около 10 организаций и ведомств. Записаться можно по ссылке.

Единый день КНД пройдет с 10.00 до 15.00. Предприниматели смогут как очно, так и в дистанционном формате обратиться за правовой помощью и разъяснениями в индивидуальном порядке.

«Единый день КНД снова идет «в поля»: предприниматели могут задать свой вопрос в удобном для них месте – в центре «Мой бизнес» в своем городе. Особенное внимание в этот раз будет уделено требованиям в связи с введением QR-кодов. На все вопросы ответят специалисты Роспотребнадзора», – рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Подробную информацию о консультационных услугах центра «Мой бизнес» можно уточнить по телефону 8 (423) 279-59-09.