Компания «ДНС Групп» может быть втянута в уголовное дело Втянутыми в него могут оказаться и жители коттеджного поселка Новый Де-Фриз

Прокуратуру просят разобраться в схеме вывода денег и земельных участков недобросовестного застройщика ЗАО «Домоцентр». Компания-банкрот задолжала кредиторам более 100 млн рублей. Правоохранительным органам предстоит разобраться, как земельные участки, на которых застройщик обязался построить дома, перешли в собственность «ДНС Групп». Оказаться втянутыми в расследование уголовного дела могут и жители коттеджного поселка Новый Де-Фриз, построенного «ДНС Групп» на спорной территории, сообщает РИА VladNews.

Как стало известно корреспондентам «В», после выхода статьи «В Приморье компания «ДомоЦентр» обманула инвесторов» кредиторы подали заявление в правоохранительные органы с целью разобраться в схеме вывода денежных средств застройщиком ЗАО «Домоцентр».

Напомним, что ЗАО «Домоцентр» привлекло средства инвесторов для строительства домов в районе Нового Де-Фриза. Деньги компанией были освоены, но к исполнению своих обязательств перед кредиторами, физическими и юридическими лицами компания не приступила. В 2017 году ЗАО «Домоцентр» было объявлено банкротом с реестровой задолженностью более 100 млн рублей.

В ходе журналистского расследования выяснилось, что вся земля, на которой должны были быть построены дома, никогда не была в собственности «Домоцентра». Земельный участок в поселке Новый Де-Фриз принадлежал Татьяне Щуровой, которая за 270 млн рублей обязалась его размежевать и передать в собственность «Домоцентра» либо владельцам домов.

Деньги Щурова получила, однако своих обязательств не исполнила. Так, участок площадью 180789 кв. м был размежеван, однако в собственность «Домоцентра», обманутых дольщиков или инвесторов так и не перешел. Согласно выписке из ЕГРН эта земля оказалась в собственности «ДНС Групп», которая и построила на спорном участке поселок под названием Новый Де-Фриз.

Кроме того, в распоряжении редакции появилось допсоглашение, согласно которому Щурова обязалась передать 15 % от указанной земли площадью в 180 тыс. кв. м в собственность «Домоцентра». Но и это соглашение ею не было исполнено. Так, участок размером 27 тыс. кв. м стоимостью 40 млн рублей также оказался в собственности «ДНС Групп».

Примечательно, что бывший конкурсный управляющий «Домоцентра» Геннадий Моисеенко не обратился в суд с целью вернуть эту землю. Вместо этого он подал претензию о расторжении договора с Щуровой и попросил вернуть деньги. Это привело к тому, что «Домоцентр» лишился возможности претендовать на эти 27 тыс. кв. м земли.

Получается, что действия Моисеенко помогли скрыть факт передачи земли «ДНС Групп». Если бы он подал иск, согласно которому Щурову обязывали исполнить сделку по передаче участка в собственность «Домоцентра», то всем кредиторам и суду стало бы понятно, что земля отошла одному из кредиторов в лице «ДНС Групп». В таком случае компания стала бы вторым ответчиком по делу и обязана была бы вернуть землю обманутым дольщикам.

Но так как договор был расторгнут, обманутые инвесторы «Домоцентра» могут претендовать только на получение средств от Шуровой через суд. Сделать это будет крайне проблематично, ведь у Шуровой нет никакого имущества и активов, по крайней мере в России.

«ДНС Групп» не представила редакции «В» документы о том, как указанная выше земля перешла в собственность компании.

Таким образом, прокуратуре предстоит разобраться в этом деле о мошенничестве в особо крупном размере. Оказаться втянутыми в расследование уголовного дела могут и сами жители коттеджного поселка Новый Де-Фриз. Ведь непонятно, как земельные участки, на которых построены их дома, перешли в собственность «ДНС Групп».

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