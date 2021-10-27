В строящемся доме на улице Глинки идет установка окон

На улице Глинки, 26 продолжается строительство многоквартирного дома. С рабочим визитом строящийся объект посетил глава Владивостока Константин Шестаков.

27 окт. 2021 Электронная версия газеты "Владивосток" №4865 (6570) от 27 окт. 2021
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Как рассказали представители подрядной организации, сейчас строители возводят внутренние перегородки, устанавливают пластиковые окна. Завершается обустройство эксплуатируемой кровли, впоследствии здесь установят детскую площадку и спортивные турники.
«Следующий этап работ – благоустройство прилегающей территории и чистовая отделка квартир, чтобы будущие владельцы смогли сразу заехать в новые квартиры и не тратить время и силы на ремонт», – рассказал заместитель директора подрядной организации ООО «Хоттэй» Вадим Краев.

Отметим, что счастливыми новоселами этого дома станут 26 владивостокских семей, чье жилье признано аварийным. Это дома на Володарского, 25 и Порт-Артурской, 31. Граждане получат одно-, двух– и трехкомнатные жилые помещения с полной отделкой, горячей и холодной водой, центральным отоплением и канализацией.

Ожидается, что строительство дома будет завершено до конца года.

Евгений СИДОРОВ

Фото Vlc.ru