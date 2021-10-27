В строящемся доме на улице Глинки идет установка окон На улице Глинки, 26 продолжается строительство многоквартирного дома. С рабочим визитом строящийся объект посетил глава Владивостока Константин Шестаков.

Как рассказали представители подрядной организации, сейчас строители возводят внутренние перегородки, устанавливают пластиковые окна. Завершается обустройство эксплуатируемой кровли, впоследствии здесь установят детскую площадку и спортивные турники.

«Следующий этап работ – благоустройство прилегающей территории и чистовая отделка квартир, чтобы будущие владельцы смогли сразу заехать в новые квартиры и не тратить время и силы на ремонт», – рассказал заместитель директора подрядной организации ООО «Хоттэй» Вадим Краев.

Отметим, что счастливыми новоселами этого дома станут 26 владивостокских семей, чье жилье признано аварийным. Это дома на Володарского, 25 и Порт-Артурской, 31. Граждане получат одно-, двух– и трехкомнатные жилые помещения с полной отделкой, горячей и холодной водой, центральным отоплением и канализацией.

Ожидается, что строительство дома будет завершено до конца года.

Евгений СИДОРОВ

Фото Vlc.ru