Волонтеры помогают переписчикам в Приморье 500 волонтеров помогают проходить Всероссийскую перепись населения в Приморье. Активисты трудятся на стационарных переписных участках, крупных предприятиях и в МФЦ. Об этом заявила директор краевого департамента по делам молодежи Елена Томчук.

По словам директора департамента, волонтеры ведут активную разъяснительную и информационную работу, рассказывая каждому обратившемуся, как максимально комфортно пройти процедуру переписи.

Номер телефона горячей линии: 8-925-588-12-60. Режим работы: ежедневно с 8.00 до 20.00 по местному времени. Звонок платный. Стоимость зависит от тарифного плана абонента. Еще одна горячая линия действует по номеру 8 (423) 243-27-94, но только в рабочие дни.

Сергей ПЕТРОВ