Владивостокцев попросили заложить крутой вираж Дорога Нефтеветка – Кунгасный станет для автомобилистов альтернативой на время работ по расширению дороги на Некрасовской.

Во Владивостоке стартовали работы по расширению дороги в районе виадука на Некрасовской, 59а. Автомобилистам на время ремонта предлагают воспользоваться альтернативными проездами, в том числе и дорогой Нефтеветка – Кунгасный.

В муниципальном дорожном предприятии «Содержание городских территорий» рассказали, что для удобства автомобилистов грунтовая дорога Нефтеветка – Кунгасный приведена в порядок. Здесь дополнительно отсыпали и отгрейдировали дорожное полотно. Также в порядок приведен участок и от Нефтеветки до ДОСААФ.

Как добавил заместитель главы города – руководитель управления дорог и благоустройства Николай Зайцев, проезжая часть на Некрасовской будет увеличена до трех полос в каждом из направлений. К этим работам уже приступила компания «ИСТ». Им предстоит реконструировать откос, обустроить тротуар, перенести разделительное ограждение и провести ряд других необходимых мероприятий. Выполнить все работы подрядчики должны до середины декабря.

Напомним, что дорога по направлению в центр города под виадуком в районе Некрасовской, 59а вот уже много лет доставляет большие неудобства автомобилистам. В результате ее сужения автомобилисты вынужденно сбрасывают скорость, что приводит к замедлению движения потоков. Нередко здесь случаются и дорожно-транспортные происшествия.

Евгений СИДОРОВ