Стало известно, как в крае будут работать в локдаун детские сады и поликлиники Министерство образования Приморского края опубликовало рекомендации о работе детских садов в предстоящие нерабочие дни, установленные указом президента РФ в период с 30 октября по 7 ноября в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Муниципалитетам рекомендовано изучить запрос на наличие дежурных групп в дошкольных учреждениях у родителей, опекунов или законных представителей малышей в каждом населенном пункте, а после этого в зависимости от полученных результатов определить список тех образовательных организаций, в которых будут функционировать дежурные группы.

Поликлиники Приморского края в дни локдауна будут работать по особому графику. Как сообщили в министерстве здравоохранения края, за исключением выходных дней, выпадающих на 31 октября и 7 ноября, а также праздничный день – 4 ноября, поликлиники будут работать все дни. При этом вакцинация от COVID-19 продолжится в ежедневном режиме.