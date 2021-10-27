Во Владивостоке сгорел популярный рынок Были планы построить на этом участке православный храм

Во Владивостоке во вторник в 10.30 загорелся Некрасовский рынок. Оперативно прибывшие пожарные начали бороться с огнем.

Были эвакуированы работники рынка и прилегающих павильонов. ГИБДД перекрыла подъезды к рынку, полиция – доступ внутрь. Пожару был присвоен второй ранг опасности. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Мероприятия на месте контролировали мэр Константин Шестаков, руководство пожарной охраны, начальник городской полиции и прокурор города.

Крыша здания обвалилась, пострадавших нет.

Между тем прокуратура города организовала проверку.

Уже сейчас понятно, что рынок в привычном для горожан виде вряд ли уже будет работать. Формат его работы давно себя изжил, и рынок не раз вызывал нарекания своим убогим видом да еще у гостевой трассы. Возможно, под рынок здесь будет построено капитальное здание.

Известно, что на этот лакомый кусок городской земли ранее претендовал ряд компаний. В частности, один крупный холдинг предлагал здесь построить православный храм.

Евгений СИДОРОВ

Фото nn_vladivostok