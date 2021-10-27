Гоп-стоп, мы подошли из-за столба… Вымогателей денег у водителей на границе с КНР арестовали, но вопиющая и позорная ситуация на международном автомобильном переходе «Пограничный» практически не изменилась

В начале октября едва ли не все краевые СМИ сообщили о ликвидации банды рэкетиров, требовавших деньги у водителей большегрузных авто за проезд к международным автомобильным переходам (МАП) «Краскино» и «Пограничный» на государственной границе России с Китаем.

«Разбойники с большой дороги действовали нагло, не опасаясь сопротивления. Перекрывая своими машинами трассу к пунктам пропуска, они знали, что водители большегрузов – это не коллектив единомышленников с крепкими кулаками, а разобщенные частники, которые работают сами на себя, на свой страх и риск»

«Мы спрашивали у работников таможни, почему не пропускают 70 машин, если китайцы просят. Они отвечают, что у них в компьютере новая программа, которую еще надо освоить… Мы видели, как таможенницы одним пальцем тычут по клавиатуре, не понимая, что они делают. Плюс еще наша российская действительность им мешает. Надо непременно в рабочее время попить чаю, поковыряться в носу и поболтать с подругам»

Цена за право проезда одной фуры по прайсу гоп-стопа составляла 150-200 тысяч рублей ежедневно. Даже по самым скромным расчетам, только на пункте пропуска «Пограничный» при суточном пересечении границы 25 автомобилей в одну сторону сумма криминального налога за месяц набегала до 60 млн рублей. Граница – это очень большие деньги.

Бандиты по-прежнему рулят

Разбойники с большой дороги действовали нагло, не опасаясь сопротивления. Перекрывая своими машинами трассу к пунктам пропуска, они знали, что водители большегрузов – это не коллектив единомышленников с крепкими кулаками, а разобщенные частники, которые работают сами на себя, на свой страх и риск. И что «оброк» они платят из собственного кошелька, а не из федерального или краевого бюджета. Поэтому государство на их проблемы смотрело сквозь пальцы.

И люди платили лиходеям. Несогласных с поборами рэкетиры запугивали физической расправой вплоть до убийства. Или уничтожением автомобилей, которые у многих автоперевозчиков в лизинге с правом выкупа. Если технику сожгут, то не будет заработка, но договоры аренды авто с ежемесячными выплатами все равно останутся в силе. Отсюда соответствующие выводы...

6 октября после проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Приморскому краю задержали трех членов преступной группировки, подозреваемых в вымогательстве у дальнобойщиков. Один из робин гудов оказался близким родственником известного в Приморье бизнесмена и депутата, другой – предприниматель, владелец автобизнеса, третий – ранее судимый за разбой и вымогательство.

8 октября по решению Фрунзенского районного суда города Владивостока всех троих задержанных закрыли в СИЗО-1 на срок 1 месяц 28 дней. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 163 УК РФ (вымогательство), на контроле в прокуратуре края.

Свидетелей беспредела нет

Казалось бы, в истории с поборами на границе можно ставить точку. Шантажистов упрятали за решетку, и дальнобойщики могут работать без опаски за свою жизнь и за свои автомобили-кормильцы. Как бы не так! В реальности на МАП «Пограничный», где недавно побывал корреспондент «В», ничего кардинально не изменилось.

По словам перевозчиков, после задержания лихоимцев на переходе два дня не было конфликтов из-за очередности пересечения границы. Только два дня. Потом появились молодчики из «артемовской ОПГ», так они себя обозначают, которые также пытаются «доить» дальнобойщиков. Правда, пока обходится без мордобоя и крови.

– О каком порядке и соблюдении закона здесь можно говорить, если вместе с бандитами на переход приезжает сотрудник полиции при погонах! Он отдыхает в их машине, пока рэкет решает свои дела. Когда приезжает экипаж ДПС, этот оборотень в погонах с ними ручкается, как с приятелями. И к кому нам после этого идти за защитой, если вся полиция продана и куплена с потрохами? Видимо, ментовское начальство такая ситуация устраивает, – возмущаются водители.

На днях – уже после известного задержания троих вымогателей – в ГИБДД по Пограничному району поступило сообщение о перекрытии дороги к пункту пропуска некими злоумышленниками. Наряд приехал быстро.

– Вы перегораживали дорогу? – спросили инспекторы у парней, которые стояли в стороне от водителей и своим холеным внешним видом не были похожи на дальнобойщиков. Это они перекрывали трассу своей машиной, но успели отогнать ее на обочину до приезда полицейских.

– Нет, – ответили парни.

– А вы кто такие?

– Мы экспедиторы.

Опорос свидетелей тоже ничего не дал. Ни один водитель не указал на возмутителей спокойствия. Мужики боятся. А на нет и суда нет. Инспекторы уехали, после чего две фуры, работавшие на вымогателей, беспрепятственно зашли на МАП.

Как сказал бы по этому поводу бессмертный сатирик Михаил Жванецкий: «Это не борьба, и это не результат!»

За обман – в конец очереди!

Согласно данным дальнобойщиков на 22 октября, выезда в Поднебесную через МАП «Пограничный» дожидаются около 800 автомобилей с прицепами. Контроль за очередью осуществляет «диспетчер», доверенное лицо водителей. Его «офис» – автомобиль «Тойота-Приус» на подъезде к автопереходу. Госномера и марки вновь прибывших машин фиксируются в… обыкновенной амбарной книге. После регистрации о прибытии водители могут оставить прицеп на обочине и ехать домой без боязни, что его фуру на пункте пропуска обойдут. Движение очереди отслеживается по WhatsApp в специально созданной группе.

Каждое утро дальнобойщики, чья очередь на поездку в Китай на подходе, приходят к «Приусу» на перекличку. Обман «диспетчера» карается жестко. Автор этой публикации был свидетелем, как наказали водителя, зарегистрировавшего у «диспетчера» госномера трактора вместо госномеров автомобиля, который еще не прибыл на переход. По решению общего собрания дальнобойщиков регистрацию фуры мухлевщика перенесли на месяц. То есть в течение 30 дней он не сможет попасть в список очередников на поездку в Китай, даже если пригонит свою машину на МАП. Без очереди мужики его не пропустят или ему надо будет заплатить бандитам до 200 тысяч рублей за содействие в переходе границы, минуя общую очередь. У членов преступной группы есть такая возможность. И все это происходит в третьем десятилетии XXI века!

В июне прошлого года власти попытались внедрить на переходе электронную очередь, но она не прижилась. То ли из-за сбоев в компьютере, то ли по иной причине, но фуры, которые, к примеру, сегодня стояли в первой десятке на выезд в Китай, через день странным образом оказывались далеко позади и наоборот. И невозможно было узнать, отчего так случилось. На все вопросы водителей ответ был один:

– Программа дала сбой.

Поэтому, как показала практика, запись шариковой ручкой на бумаге оказалась надежнее жесткого диска компьютера.

Заверения были, но стоянки нет

В свое время «В» уже рассказывал об огромных заторах на МАП «Пограничный», когда дальнобойщики в километровых очередях неделями ждали проезда в Китай. Люди, озлобленные и доведенные до отчаяния простоями, были готовы на акцию протеста (см. публикацию за 22 апреля 2020 года «На границе фуры стоят хмуро»).

В последней декаде октября 2021 года движение грузового транспорта на МАП «Пограничный» также не скоростное, но пробок перед пунктом пропуска нет. Часть автомобилей с прицепами дожидается добро на пересечение границы на платной стоянке, принадлежащей компании «Дружба». Остальные отдыхают на обочине дороги по направлению к границе. Правила дорожного движения они не нарушают, тем не менее создают неудобства для движения транспорта.

По мнению перевозчиков, чтобы очистить обочину от автомобилей и прицепов, достаточно расширить ее на три метра или отсыпать большую муниципальную стоянку перед въездом не территорию пункта пропуска. Места для ее строительства достаточно. Аналогичное предложение уже было озвучено в мае прошлого года, когда на пункт пропуска приезжал вице-губернатор Константин Шестаков. Общаясь с дальнобойщиками, он пообещал поручить работу по отсыпке дополнительной площадки главе Пограничного муниципального округа. Но, видимо, забыл это сделать. Поэтому сегодня мы имеем то, что имеем. А господину Шестакову, после того как он стал мэром Владивостока, не до своих прежних обещаний и поручений. Справиться бы с проблемами столицы Приморья.

С другой стороны, экс-вице-губернатор давал обещания не от себя лично, а как представитель власти в крае. И водители ему поверили. Они хорошо помнят его красноречивые заверения, которые растворились в воздухе как мыльный пузырь. С того дня прошло больше года, а проблемы у перевозчиков остались.

Таможне надо меняться

Как уже писал «В», до пандемии COVID-19 через МАП «Пограничный» проходило до 65 машин в сутки в каждую сторону в соответствии с паспортом пункта пропуска. Сегодня на МАП заходит не более 50 автомобилей с прицепами, и то только со стороны России. В то же время Китай официально заявляет, что готов принять 70 фур в день. Вплоть до перемещения одним автомобилем двух прицепов для увеличения объемов грузоперевозки. (Редакция «В» располагает копией соответствующего письма из канцелярии иностранных дел провинции Хэйлунцзян на имя руководителя Агентства международного сотрудничества Приморского края Алексея Старичкова от 18 августа 2021 года. – Прим. авт.) Но для нашей неповоротливой таможни переварить такое количество автомобилей с прицепами в день – непосильная задача.

– Мы спрашивали у работников таможни, почему не пропускают 70 машин, если китайцы просят. Они отвечают, что у них в компьютере новая программа, которую еще надо освоить. Но нас это не должно волновать! Если вам дали новую программу, то вы должны ее изучить, прежде чем приступать к работе, а не тренироваться в рабочее время. Мы видели, как таможенницы одним пальцем тычут по клавиатуре, не понимая, что они делают. Плюс еще наша российская действительность им мешает. Надо непременно в рабочее время попить чаю, поковыряться в носу и поболтать с подругами. Отсюда соответствующая производительность труда, – возмущаются водители. И тут же делают вывод: если бы таможня сидела не на окладе с премиальными, а получала от выработки, то есть от количества обработанных машин, то КПД от ее работы был бы гораздо выше. Поскольку пропускная способность пункта пропуска напрямую зависит от работы таможенного органа, от квалификации и расторопности его сотрудников.

– В таможне есть молодые девушки, которые печатают двумя руками. Они даже на «клаву» не смотрят. А есть такие, кто на клавиатуру и на документы смотрит через лупу, – смеются водители.

По мнению перевозчиков, чтобы пропустить 70 автомобилей с прицепами, таможня на МАП «Пограничный» должна работать не с 9 часов, как сейчас, а с 8. Кроме того, необходимо узаконить выход машин на экспорт только до 15 часов, чтобы сотрудники таможни успели оформить весь автотранспорт. После чего организовать обратный процесс с 15 до 22 часов.

Дальнобойщики уверены, что при таком графике работы таможни уйдут в прошлое дикие случаи, когда груженые фуры, возвращаясь из Китая, ночевали на территории автоперехода без водителя. То есть машина заходила с грузом на пункт пропуска, но таможня не успевала ее оформить. После чего водитель покидал территорию МАПа до утра, а транспортное средство оставалось.

– На наших машинах стоят дизеля. Летом их еще можно завести без посторонней помощи. Но в холодное время года, если движок выстынет, завести его очень проблематично. Зимой ночью температура воздуха опускается до 30-40 градусов мороза. Если машина останется ночевать на МАПе с выключенным двигателем, то выгнать ее оттуда нереально. Двигатель не запустится! Вот вам еще одна проблема, о которой никто не думает! Таможня дует в свою дудку, пограничники – в свою. Но в итоге никто ни за что не отвечает. Хотя пропускной режим на границе – это прерогатива пограничников. Почему они не спрашивают таможню, на каком основании остается автотранспорт на переходе. Это разве не показатель плохой работы? – возмущается Максим, перевозчик с многолетним стажем (свою фамилию он просил не указывать).

По мнению водителей автопоездов, криминальные поборы и очереди из автомобилей на международный автопереход «Пограничный» исчезнут, только когда увеличится его пропускная способность. Иными словами, когда построят новый автопереход. Нынешний МАП «Пограничный», открытый в феврале 1996 года, за 25 лет эксплуатации устарел морально и технически. Дальнобойщики называют его «позорными воротами в Россию».

По плану компании «Росгранстрой», дочерней структуры Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ, новый МАП «Пограничный» должны были сдать в эксплуатацию в декабре 2019 года. На календаре октябрь 2021-го. За четверть века на этом же участке границы китайцы построили третий переход. И все строят и строят. У нас же одни прожекты и скандалы из-за хищения многомиллиардных государственных средств, выделенных на строительство пункта пропуска.

Деньги выделяются – работы не видно

Ситуацию на МАП «Пограничный» комментирует председатель профсоюза «Транспортных перевозчиков Приморского края» Петр Куприянов:

– На участке государственной границы Российской Федерации с Китаем в Приморском крае расположено пять автомобильных пунктов пропуска: «Пограничный», «Краскино», «Полтавка», «Турий Рог», «Марково». И все их имущество находится в частной собственности. Это нонсенс, которого не должно быть. Фактически состояние дел на государственной границе зависит от частника. Отсюда бардак на переходах. Мнение нашего профсоюза однозначно: на региональном уровне вопрос с нормализацией работы пунктов пропуска не решается, несмотря на то что указания по этому поводу регулярно спускаются из аппарата президента России.

В свое время профсоюз посылал обращение в Москву по этому поводу. И если к решению данной проблемы не подключатся соответствующие структуры в жесткой форме, то она никогда не решится. Указания, которые когда-то давали по автопереходу «Пограничный» представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, бывший вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков, так и остались невыполненными. Деньги на реконструкцию МАПа «Пограничный» федералы выделяют, и немалые. Но эффект от их освоения нулевой.

Сергей КОЖИН

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