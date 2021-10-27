Сертификат в преисподнюю От пяти до пятнадцати тысяч рублей стоит сегодня в Приморье поддельная бумажка о якобы пройденной вакцинации. Ну-ну…

На днях не кто-нибудь, а президент страны Владимир Путин рассказал о том, как его окружение реагирует на необходимость вакцинации. Дескать, многие ведут себя как малые дети: «Давай ты первый», «Нет, ты»… Что в такой ситуации ждать от остального народа?

«Когда говорят о привитых, то всегда называют своих близких и хорошо знакомых людей, которые находятся в прямом контакте, а когда начинают рассказывать об умерших от коронавируса, практически всегда возникают целые схемы. Дескать, одна знакомая, у которой двоюродная сестра-медик слышала от своей однокурсницы… И все в таком духе. Вы не задумывались, почему так?»

Круг общения автора этих строк, конечно, далеко не олигархи и прочая элита, но люди вполне себе образованные, занимающие определенное положение в обществе и как-то на него влияющие, а еще, казалось бы, умудренные жизнью. Но и мне приходится слышать от человека с двумя высшими образованиями вычитанные в Интернете страшилки про жидкие чипы, которые нам зачем-то впрыскивают вместе со «Спутником V». Что этот чип должен делать с простым россиянином, так выведать и не удалось. «Придет время, и ты все узнаешь», – был ответ доморощенного эксперта, который окончил два университета и гордился своей образованностью.

Что до меня, то действие чипа (а вакцинировался я еще весной) пока не узнал. В сентябре ходил голосовать. Проголосовал так, как и планировал. Кремлю мой выбор вряд ли бы понравился. Но удара тока в паху я не почувствовал, и голос в голове ни к чему не призывал. Подождем 2024 года. Может, тогда чип и сработает.

Сам себе эксперт

Само собой разумеется, что каждый второй в курсе, в какой срок должны испытываться вакцины. Понравился телерепортаж, где показывали продавщицу в какой-то деревушке. Треть деревни, а люди в основном там остались пожилые, уже с ковидом отвезли в город и подключили к ИВЛ. Но нет. Остальные держатся. Вакцинировались считаные единицы. Спрашивают продавщицу, дескать, когда она за прививкой пожалует. А та и отвечает: «Я пока думаю, сейчас слежу за тем, что пишут о реакции на вакцину…» Ей: «А где пишут-то? А она: «В соцсетях, конечно».

Эх, не с теми людьми наши ученые из института имени Гамалеи обсуждают свои проблемы. Заехали бы на часок-другой в эту деревушку за советом местного аналитика, глядишь, уже коронавирус давно победили бы.

Еще очень странно видеть здоровых мужиков, которые трясут перед глазами бумажками с результатами ПЦР-тестов и почти со слезами, дрожащими голосами убеждают то ли тебя, то ли больше себя: «Вот видишь, у меня есть …дцать с половиной антител, и мне не нужна прививка! Не нужна! Слышишь?

Да уж, не тот нынче мужик пошел. Справочки, бумажечки, расчетики… Как-то все это мелко и жалко.

А сколько грязи выливается на тех, кто не верит в бредни про глобальный «чиповой» заговор, кто доверяет российской медицинской науке, кто, в конце концов, просто ответственный человек. Стоило только упомянуть в соцсетях о том, что ты вакцинировался, как тут же в твой адрес прилетали словечки, самые мягкие из которых «придурок» и «идиот».

В какой-то момент даже стало казаться, что те, кто вакцинировался, даже начали становиться изгоями. Хотя в любой развитой стране все делается как раз наоборот. Не хочешь вакцинироваться – сиди дома. Ни тебе магазинов, ни тебе кафе с ресторанами, ни тебе театров. И, как говорится, кина тебе тоже не будет.

«Корона» косит наши ряды

К чему в итоге пришли на второй год разгула COVID-19? Тут рекорд за рекордом. Увы, с приставкой «анти». По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки теперь выявляются 35–37 тысяч новых заболевших. При этом общее число зараженных перевалило за 8 млн человек. Россия занимает 5-е место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

В тройке лидеров здесь Москва (5279 новых случаев), Санкт-Петербург (3297) и Подмосковье (3030). Но и, так сказать, на местах тоже сплошные рекорды. Приморье тут не исключение.

Что касается смертности, то за прошедшие перед подготовкой материала сутки в России умерло от коронавируса 1072 человека.

При этом показатели по вакцинации движутся крайне медленно. Россияне продолжают доверять слухам и домыслам.

36 %! А надо, как уверяют ученые, 80 %. Это настоящая катастрофа. Понятно, что при таком развитии ситуации Россию будут накрывать одна волна коронавируса за другой. Россиян ждут новые локдауны, банкротства бизнеса и, увы, новые тысячи и тысячи умерших.

Фальшивка до реанимации доведет

При этом всячески раздуваются слухи о том, что среди умерших от коронавируса много привившихся. Как показывают исследования, а вернее уже расследования, практически все из таких случаев связаны с распространением в стране фальшивых сертификатов. То есть совершенно очевидно, что большинство из тех, кто имел сертификат о вакцинации и умер, в реальности не были привиты, а просто-напросто купили эту бумажку. Но всех вокруг они уверяли, что вакцинировались, обманывая работодателя и создавая огромную опасность для окружающих.

Рынок таких подделок расцвел. Судя по рассказам таких вот «привитых», в крае можно легко купить бумажку через Интернет за 5-7, а то и за15 тысяч рублей.

Но если раньше липовые бумажки были просто филькиными грамотами, то сегодня это уже практически полноценные сертификаты, а липовая прививка даже учтена на «Госуслугах».

Власти, как обычно, с большим опозданием приходят к пониманию, что здесь необходимо ограничиваться не штрафами, а нужны реальные уголовные дела.

Против распространителей таких сертификатов сейчас возбуждаются уголовные дела по статьям о взятках (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290), неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру (ч. 4 ст. 274.1) и сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ч.1 ст. 237 УК РФ УК РФ). А это реальные и большие сроки.

Поэтому сейчас анализируются все случаи летального исхода людей с прививками. Пункт вакцинации, где этот человек был вакцинирован, тут же берется на контроль. Практически во всех случаях налицо коррупция.

Летом Роскомнадзор сообщал, что за прошлый год в российском сегменте Интернета заблокировали и удалили около 1 тыс. ресурсов, на которых предлагали поддельные сертификаты о прививке от коронавируса...

Игра не в вашу пользу

В общем, напоминаем, что шанс попасть в больницу у людей, которые были вакцинированы, небольшой, но есть. Шанс попасть в реанимацию у людей с прививкой просто мизерный. А уж летальный случай в таком случае – это практически настоящее ЧП.

Поэтому, когда вам рассказывают истории о том, что где-то кто-то умер, будучи вакцинированным, задумайтесь о том, что есть большая вероятность, что этот человек просто имел на руках липовый сертификат.

И еще любопытное наблюдение. Когда говорят о привитых, то всегда называют своих близких и хорошо знакомых людей, которые находятся в прямом контакте, а когда начинают рассказывать об умерших от коронавируса, практически всегда возникают целые схемы. Дескать, одна знакомая, у которой двоюродная сестра-медик слышала от своей однокурсницы… И все в таком духе. Вы не задумывались, почему так?

Не надо играть с опасной заразой. Коронавирус COVID-19 – это реально смертельная болезнь. И единственная защита от нее – вакцина. В России их несколько. Выбирай любую.

Фальшивый сертификат вас не защитит и не поможет дышать, когда, не дай бог, окажетесь на ИВЛ.

Будьте здоровы и ответственны.

Евгений СИДОРОВ

Фото:

Astrid Zellmann с сайта Pixabay, Центра имени Гамалеи