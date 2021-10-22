Ударим джазом по ноябрю! Российские и мировые звезды везут во Владивосток позитивную энергию

Традиционный международный джазовый фестиваль пройдет в этом году во Владивостоке в 18-й раз – с 5 по 14 ноября. И в этом году он снова станет международным – как известно, в 2020-м из-за пандемии участники из других стран приехать не смогли.

«Нас объединяет реальная, невыдуманная любовь к тому, что мы делаем. Мы кайфуем на сцене, и это чувствуют все, кто находится в зале»

– В этом году министерство культуры и архивного дела Приморского края оказало нам большую финансовую поддержку, и мы получили возможность провести фестиваль в традиционном формате, с приглашением звезд джаза, – рассказывает Татьяна Гатина, заместитель директора Приморской краевой филармонии по концертной работе. – Всего в фестивальную программу вошло семь концертов, пять из них – с участием зарубежных исполнителей.

Свингуем и танцуем

Открывает фестиваль 5 ноября концерт Стивена Митчелла (6+). Это легендарная личность в мире джазового шоу-бизнеса, автор собственных песен и интерпретаций известных джазовых стандартов 30-40-х годов прошлого века, один из самых известных представителей свинга в мире. А еще он великолепный танцор и опытный преподаватель линди-хопа, традиционного джаза, чарльстона, блюза – танцев, которые исполняют под свинговую музыку. Каждое его выступление – это шоу, наполненное позитивной энергией, живой импровизацией и танцами.

Любой концерт Митчелла уникален и своеобразен в хорошем смысле. А для приморских музыкантов, которые с ним работают, это возможность играть потрясающие импровизации и аранжировки. Выступит Стивен Митчелл вместе с известным приморским коллективом – квартетом Ильи Лушникова.

По-французски, высокоинтеллектуально

6 ноября на сцене Приморской филармонии – симфоджазовый проект Symphonic Tales (6+). Этот проект стал возможен при поддержке «Альянс Франсез» во Владивостоке, постоянного партнера джазового фестиваля. Мы очень ждали знаменитого французского композитора и джазмена Сами Тьебо в прошлом году, но вот приедет он только теперь.

В сентябре 2019 года, после возвращения из своего первого турне по России, Сами создал новый проект, названный Symphonic Tales. С ним он и его квартет и едут во Владивосток. Эта работа стала воплощением мечты более чем десятилетнего периода творчества – написать композицию для симфонического оркестра и джазового коллектива, в которой бы объединились мир французской музыки ХХ столетия, североамериканский духовный джаз 60-х годов и классическая индийская музыка.

Сами Тьебо заранее приедет во Владивосток, чтобы порепетировать с оркестром. Это будет высокоинтеллектуальный джаз!

Страсть и харизма

Визитной карточкой фестиваля во Владивостоке стали Олег и Наталья Бутман. Каждый раз они радуют публику новыми программами и солистами.

Олег и Наталья Бутман – незаурядная, очень гармоничная и эмоциональная джазовая пара и уже сложившийся брэнд на мировом джазовом рынке. Этот харизматичный, страстный и неповторимый дуэт выступает уже 14 лет. За это время было создано огромное количество ярких проектов, часть которых мы наверняка услышим 11 ноября (6+).

Каждый год в фестивале принимает участие эстрадный оркестр филармонии под управлением Дмитрия Бутенко. На этот раз вместе с ним 13 ноября выступит Арсен Мукенди (6+).

Арсен Мукенди – российский певец конголезского происхождения, участник шоу «Х-фактор. Главная сцена», финалист шоу «Голос. 8-й сезон». Этот артист, несомненно, запомнится своим мастерством, невероятной энергией и харизмой.

Разумеется, международный джазовый фестиваль во Владивостоке немыслим без выступлений приморских музыкантов. В этом году им отданы два концерта. 7 ноября выступят Strelki Chesnoka и Jazz Acoustic Project (6+), а 12 ноября – духовой оркестр Уссурийского суворовского военного училища Минобороны России (да-да, вы не ослышались, именно так!) и Viadovski Electric Band (6+).

Рок-н-ролл поддержит «родителя»

Завершится фестиваль концертом «Джаз & рок-н-ролл» (6+), участие в котором примут знаменитые пианисты Денис Мажуков и Даниил Крамер.

Денис Мажуков – российский король рок-н-ролла, музыкант с мировым именем. Он единственный представитель России, удостоившийся чести записать альбом на легендарной студии Sun Records в Мемфисе – месте рождения рок-н-ролла.

Даниил Крамер – уникальная фигура российского джаза, один из главных популяризаторов джазовой музыки в нашей стране. Он обладатель звания народного артиста России, почетный член Сиднейского профессионального джаз-клуба и лауреат европейской премии имени Густава Малера.

Что объединяет этих знаменитых музыкантов? «Прежде всего, отношения учителя и ученика, – говорит Даниил Крамер. – Денис когда-то был моим учеником, и очень хорошим. Еще нас объединяет реальная, невыдуманная любовь к тому, что мы делаем. Мы кайфуем на сцене, и это чувствуют все, кто находится в зале. Джаз и рок-н-ролл – как отец и сын. Рок-н-ролл – гениальный ребенок джаза».

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото:

с сайта socialdance.nethouse.ru, Алексея ВОРОНИНА