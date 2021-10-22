«Динамо» растеряло очки на своем поле Вторую подряд нулевую ничью зафиксировало в домашних матчах владивостокское «Динамо». Вслед за блеклой игрой с «Рязанью» «бело-голубые» 19 октября не сумели выиграть у явного аутсайдера «Калуги».

Можно сетовать на отсутствие в составе нашей команды сразу двух опорных футболистов. Из-за перебора желтых карточек матч пропускали защитник с капитанской повязкой Максим Насадюк и ведущий полузащитник Артем Коржунов. Несколько спортсменов еще не залечили травмы, поэтому на поле играли молодые футболисты. Однако у приморцев были ситуации гораздо хуже, но они на чужих полях вырывали важные победы. Поэтому впору беспокоиться о психофизическом состоянии игроков клуба Владивостока.

Это было видно по игре. Динамовцам не удалось создать опасных голевых моментов у чужих ворот, хотя свои прикрывали вполне уверенно. Зато «Калуга» выглядела организованно, хорошо держала мяч и была упряма.

В первом тайме 310 зрителей увидели игру равных соперников. Во втором тайме ситуация не изменилась, но ближе к победе были гости. Однако свои моменты калужане не использовали.

Из-за потери в родных стенах столь важных очков «бело-голубые» опустились на четвертое место в турнирной таблице третьей группы Футбольной национальной лиги – 2.

В тройку лидеров первенства сейчас входят саратовский «Сокол», белгородский «Салют» и брянское «Динамо», от которых мы отстаем на одно-два очка.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА