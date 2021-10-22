В приморской глубинке устроили спортивную «Радость детям» В п. Хрустальном Кавалеровского района неделю назад сдана комбинированная спортивно-игровая площадка «Радость детям» в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект».

Установлен игровой комплекс для детей и тренажеры для всех возрастов. Площадка построена за 2,3 млн руб., 1 % – из местного бюджета, 99 % – из краевого. Установлены лавочки для родителей и бабушек детей.

В Кавалерово, как рассказала начальник отдела культуры и спорта райадминистрации Ольга Валентий, в парке напротив кафе «Гранд» и рядом с детской площадкой строится скейт-парк для детей и подростков. На него будет потрачено около 3 млн руб. (99 % – из краевого бюджета, 1 % – из местного. Реализуется проект в рамках краевой программы «Твой проект». Сдача ожидается в ноябре.

В кавалеровском парке рядом со спорткомплексом «Кристалл» и площадкой с тренажерами для взрослых и детей строится площадка с новыми тренажерами для всех возрастов за счет местного бюджета. Цена вопроса – 2 млн руб. Тренажеры установят в ноябре этого года.

Но главное событие в спортивном строительстве – ожидающаяся в начале ноября сдача спортивно-оздоровительного комплекса «Труд» в районе Оловотранса в Кавалерово. Там будет футбольное поле с трибунами, волейбольная и баскетбольная площадки и тренажеры. На открытие комплекса приедут чиновники из министерства спорта правительства края.

Татьяна ПЕТРОВА.