100 тонн ядохимикатов уже в Приморье О скандальной ситуации, сложившейся вокруг утилизации пестицидов, содержащих смертельно опасное органическое соединение ртути – гронозан, мы рассказывали в толстушке за 20 октября (смотрите публикацию «Пакость космического масштаба»).

Напомним, что изначально опасные отходы общим весом 900 тонн согласно условиям госконтракта между заказчиком ГБУ Амурской области «Экология» и исполнителем компанией «Зеленый город» предполагалось захоронить на полигоне под Красноярском. Но после того, как жители этого города встали на защиту экологии и своей жизни, судья Арбитражного суда Амурской области Марина Сутырина приговорила конфликтные ядохимикаты сжечь во Владивостоке. Точнее, в поселке Западном Надеждинского района. Исполнителем приговора было выбрано местное ООО «Система».

Как уже писал «В», в правительстве Приморского края о безрассудном решении суда узнали из письма межрегиональной экологической организации «Зеленый фонд». После чего заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко выступила с заявлением о том, что «территория Приморья – это не место, где должны размещаться ядохимикаты и опасные отходы. А соответствующие полигоны есть на территориях других субъектов».

Между тем, как стало известно из сообщения министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, 100 тонн пестицидов 2-го и 3-го классов опасности уже привезли в мешках и выгрузили на территории предприятия «Система» до того, как власти об этом узнали. И здесь, как выяснилось, ничего противозаконного нет. Оказывается, в связи с действующим законодательством власти региона не ставятся в известность о перемещении подобных отходов из одного субъекта в другой.

На данный момент утилизация ядохимикатов приостановлена. Идет работа по отмене решения судьи Марины Сутыриной о доставке и переработке в Приморье ядовитых пестицидов с космодрома Восточный. А также о признании недействительным контракта на их утилизацию. Кроме того, Росприроднадзор возбудил административное дело по факту ввоза опасных ядохимикатов, взяты пробы доставленного материала, проводятся экспертизы. О скандальной ситуации доложено в Минприроды России.

В свою очередь, жители Надеждинского района обратились с петицией к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить утилизацию опасных химических отходов на территории предприятия ООО «Система».

Известно также, что попиариться на пестицидной теме собрался ряд приморских политиков, в том числе и депутатов разного уровня. Они уже приезжали в район экологического ЧС и пытались устраивать то ли сходы, то ли митинги.

«В» следит за развитием ситуации вокруг ядохимикатов с космодрома Восточный.

Сергей КОЖИН

Фото из видеоролика депутата муниципального комитета Надеждинского сельского поселения Олега ЗИНКЕВИЧА