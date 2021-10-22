Владивосток начали подключать к теплу Практически все муниципальные детские сады Владивостока и большинство школ были подключены к теплоснабжению 21 октября.

Подключение остальных учреждений образования, в том числе детских клубов, продолжается и будет завершено в ближайшие несколько дней.

По информации городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования, к подключению к теплу детских садов и школ в городе приступили еще накануне. Причина тому – холодная погода, установившаяся в городе.

Кроме школ и детсадов к теплу уже подключено несколько медицинских учреждений. Также тепло уже поступило в ряд учреждений допобразования.

Что касается жилого фонда, он готов к подключению на 100 %.

Напомним, что отопительный сезон во Владивостоке стартовал 21 октября.

Евгений СИДОРОВ