Приморцы выносят себе приговор, отказываясь от вакцинации В Приморье растет количество случаев коронавируса, которые проявляются с типичной для заболевания симптоматикой и тяжелым протеканием инфекции.

Все меньше приморцев сталкиваются с бессимптомной формой COVID-19. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба под руководством губернатора края Олега Кожемяко в среду, 20 октября.

Как отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за последние 14 дней в регионе отмечается рост заболеваемости COVID-19: на прошлой неделе динамика составила 4 %, на текущей – 5 %.

«В структуре заболеваемости коронавирусом увеличивается количество больных с клиническими проявлениями, снижается с бессимптомным течением. Количество последних уменьшилось в два раза», – отметила главный санитарный врач Приморья.

Так, клинические формы проявляются в виде ОРВИ и пневмонии. На них приходится 93,5 %. На предыдущей неделе эти показатели составляли 86,2 %.

Кроме того, сообщается, что за весь период пандемии в Приморье не справились с коронавирусом 1 226 человек, из них людей старше 65 лет – 806 человек, или 65 %. Врачи призывают пожилых граждан не доверять слухам, а защитить свое здоровье при помощи вакцинации. На данный момент в старшей возрастной группе план выполнен всего на 38 %.

Напомним, что Министерство здравоохранения России, отвечающее за здоровье и жизнь нации, одобрило вакцинацию отечественными препаратами для людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, аллергические реакции. Важно, чтобы на момент вакцинации эти заболевания находились в ремиссии, то есть не было обострения.

По данным минздрава Приморья, из общего числа госпитализированных всего 0,13 % пациентов иммунизированы. Как правило, это те, кто заболел в промежутке между двумя прививками, когда иммунитет не успел сформироваться. Пациенты, прошедшие полную иммунизацию, в единичных случаях также могут заболеть, но течение болезни будет легким, риск осложнений снижается.

Сергей ПЕТРОВ