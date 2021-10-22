…а большегрузы на Рудневском мосту будут отлавливать цепями Водителям большегрузной техники напоминают, что проезд по Рудневскому мосту во Владивостоке запрещен. На днях там завершили монтаж рамок-ограничителей.

Как рассказали в городском управлении дорог и благоустройства, несмотря на установленные здесь запрещающие знаки, многие водители большегрузов пренебрегали требованиями и проезжали по мосту. Это было небезопасно для всех участников дорожного движения.

Чтобы ограничить проезд большегрузной техники, городская администрация выделила средства на устройство на данном участке рамок-ограничителей. Для привлечения внимания на рамках установили светофор Т7, который постоянно мигает желтым, и оснастили рамки цепными предупреждающими устройствами.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Vlc.ru