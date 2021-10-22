На владивостокцев наденут браслеты… Во Владивостоке с 1 ноября вводятся новые тарифы на проезд в автобусах

Соответствующее постановление подписано в администрации краевого центра. Во Владивостоке согласно документу вводится так называемый дифференцированный тариф: при использовании Единой транспортной карты (ЕТК) Владивостока пассажир заплатит за проезд 30 рублей, любой банковской карты – 32 рубля, за проезд наличными – 35 рублей. Тариф на проезд в электротранспорте останется прежним.

По подсчетам специалистов администрации города, сегодня 90 % пассажиров расплачиваются за проезд именно безналичным способом. Таким образом, повышение для таких пассажиров составит от 2 до 4 рублей.

«Единую транспортную карту, а также бесконтактные браслеты и брелоки с такой же функцией во Владивостоке можно приобрести в более чем 200 точках продажи, в реализации находится около 6 тысяч таких средств оплаты. Также к первым числам ноября ожидается поступление новой партии, карты в настоящий момент находятся в процессе изготовления, – говорит начальник управления транспорта Александр Иванов. – Стоимость карты составляет 100 рублей, брелока – 150, браслета – 350».

Большинство точек продажи расположено на остановочных пунктах, например, «Первая Речка», «Некрасовская», «Баляева», «Крыгина», «Постышева», «Фирсова», «Луговая», «Цирк», «Магнитогорская». Есть несколько точек на Русской, а также на привокзальной площади и в районе железнодорожных станций.

Также транспортную карту можно приобрести в Интернете на сайте 100sp.ru. Там ее стоимость составляет 95 рублей.

Кроме возможности рассчитаться за проезд в автобусах Единая транспортная карта действует при оплате в трамвае, троллейбусе и на фуникулере. Пополнить карту можно в терминалах Сбербанка, внеся наличные, или в мобильных приложениях Сбербанка и Примсоцбанка.

По всем вопросам использования Единой транспортной карты следует обращаться в Автоматизированный диспетчерский центр по телефону 243-82-94.

Евгений СИДОРОВ

Фото Vlc.ru