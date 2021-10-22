Пенсионный лототрон Государство может предоставить льготы пенсионерам. А может и отобрать…

Уважаемые читатели! В адрес газеты «Владивосток», члена Союза независимых медиа, ежедневно приходят письма, поступают телефонные звонки, сообщения по Интернету и WhatsApp от жителей Приморского края, в которых наши земляки рассказывают о своих проблемах и бедах. Ниже материал, подготовленный нашей редакцией в ответ на просьбу разобраться в сложной ситуации.

«Нас сейчас в Прохорах трое пожилых учителей. Мы всю жизнь отработали в школе, трудились не за страх, а на совесть. Вкалывали. А сейчас получается, что этот труд не ценится? – рассуждает Тамара Сергеева. – Кто придумал, что инвалидность и «Ветеран труда» – равнозначные статусы?»

Тамаре Кузьминичне Сергеевой 77 лет. Она живет одна в частном доме в селе Прохоры Спасского района. 47 лет жизни пенсионерка отдала преподаванию в сельской школе, за что получила звания «Ветеран труда» и «Отличник народного образования». В Прохорах ее знают, ее дети о ней заботятся. Но сама Тамара Кузьминична уверена, что никому не нужна.

В 2015 году пенсионерку разбил инсульт. После перенесенного приступа ей присвоили группу инвалидности и начислили дополнительные выплаты к пенсии. Правда, получив новую льготу, Тамара Кузьминична потеряла предыдущую – за ветеранство.

– Нас сейчас в Прохорах трое пожилых учителей. Мы всю жизнь отработали в школе, трудились не за страх, а на совесть. Вкалывали. А сейчас получается, что этот труд не ценится? – рассуждает Тамара Сергеева. – Кто придумал, что инвалидность и «Ветеран труда» – равнозначные статусы? И какую помощь вообще могут оказать пенсионерам?

Разобраться в этом вопросе пенсионерка попросила Союз независимых медиа, в который входит и наша газета.

Как бы справедливость

Получать одновременно несколько одинаковых социальных выплат действительно невозможно. В Федеральном законе № 181от 24.11.1995 говорится, что «меры социальной поддержки предоставляются по одному из оснований по выбору гражданина». Исключение составляют пострадавшие от радиационных аварий и катастроф.

То есть, если человек является ветераном труда и получает инвалидность, перечисление суммы за ветеранство прекращается с передачей документов о присвоении нового статуса в органы соцзащиты. При этом в финансовом смысле у решения есть более-менее логичное обоснование: исключается наименее выгодная из выплат.

Здесь арифметика проста: льгота за звание «Ветеран труда» в 2021 году составляет 669 рублей, в то время как единовременная денежная выплата за инвалидность в зависимости от группы колеблется в пределах от 863,62 до 2207, 28 рубля. Конечно, ни одну из льготных категорий у вас не заберут, а значит, остальные меры социальной поддержки, кроме денег, сохранятся.

– Для ветеранов труда, проживающих в Приморском крае, предусмотрены компенсация половины расходов на оплату жилого помещения, взноса на капремонт, коммунальных услуг (включая твердое топливо и бытовой газ в баллонах), – рассказывает консультант отдела предоставления мер соцподдержки регионального министерства труда Татьяна Воробьева. – Кроме того, гражданину вернут 50 % стоимости проезда в электричках, автобусах или на водном транспорте по пригородным и междугородним маршрутам. Каждый месяц льготники, достигшие возраста 70 лет, получают по 700 рублей на карту «Приморец».

Отвечает за установление той или иной денежной выплаты территориальный орган Пенсионного фонда России. Его сотрудники обязаны уведомить человека о начислении льгот. Информация о присвоении второй единой денежной выплаты (ЕДВ) будет передана в министерство труда и социальной политики Приморья, после чего начисление льгот за звание «Ветеран труда» будет прекращено.

Причину такого государственного решения кроме как экономией ничем не объяснишь. В то же время в масштабах целого государства 700 рублей – ничто, тогда как для отдельно взятого пенсионера это иногда целое состояние.

В деревню за надбавками

В сентябре все пенсионеры получили небольшую «плюшку» от государства в размере 10 тысяч рублей. Выплата была единовременной, зато коснулась всех без исключения получателей социальной выплаты. Другие же льготы и субсидии, предусмотренные законодательством, имеют четко ограниченную зону распространения.

Например, несколько разных видов материальной поддержки касаются проживающих или работающих в сельской местности педагогов, медицинских и социальных работников, специалистов ветеринарных служб. По закону эти категории граждан имеют право на компенсацию 100 % расходов на оплату жилого помещения, отопления и электрической энергии (как это реализуется на практике – тема для отдельного материала).

В случае с твердым топливом размер выплаты регулируется законом «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих в Приморском крае» и назначается «по ценам, установленным органом, регулирующим тарифы на товары, а также с учетом стоимости транспортных услуг для доставки топлива».

Сельские специалисты, не имеющие высшего или среднего профессионального образования, получают ежемесячную денежную доплату в размере 535 рублей для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и 1535 рублей для тех, кто подключен к общему трубопроводу. При этом все перечисленные меры сохраняются и за вышедшими на пенсию гражданами, если стаж их работы не менее 10 лет.

Еще один вид материальной поддержки – повышение фиксированной выплаты к пенсии. Касается он пенсионеров, отработавших не менее 30 лет в одной из отраслей агропромышленного комплекса. С 2019 года для этой категории граждан данная выплата к страховой пенсии по инвалидности или старости увеличилась на 25 %. Причем с будущего года эта надбавка будет сохраняться даже в случае, если человек переехал на ПМЖ в город.

Напомним, что пенсионные выплаты состоят из двух частей – страховой и фиксированной. Первую получают в качестве компенсации заработной платы или иных выплат, утраченных людьми в связи с наступлением нетрудоспособности. Фиксированная выплата устанавливается в твердом размере одновременно со страховой.

– Размер дополнительного повышения фиксированной суммы зависит от многих причин, среди которых вид установленной страховой выплаты, группа инвалидности, наличие членов семьи, находящихся на иждивении пенсионера, возраст, наличие стажа работы в северных районах и т. д., – прокомментировали в Отделе ПФР по Приморскому краю. – Сейчас фиксированная выплата на общих основаниях составляет 6044,48 рубля.

Положено по статусу

Если вы уже собрались переезжать в деревню ради получения надбавок и субсидий, не торопитесь. Законодательство Приморского края предусматривает как минимум шесть различных мер социальной поддержки для всех пенсионеров региона.

Например, каждый год все люди, достигшие пенсионного возраста в Приморье, получают единовременную социальную выплату. В 2021 году она составила 1 тысячу рублей.

Одинокие пенсионеры и семьи, чей доход ниже прожиточного минимума по не зависящим от них причинам, также могут получить господдержку в нескольких случаях:

– Расходы на приобретение предметов первой необходимости.

– Покупка лекарственных средств по рецептам врачей.

– Получение ущерба из-за стихийного бедствия.

– В связи со смертью родственника.

– Направление на лечение или консультацию за пределы Приморского края.

В настоящий момент величина прожиточного минимума для пенсионера в Приморье составляет 12 119 рублей.

Помогут и с оплатой коммунальных платежей. Если собственник помещения старше 70 лет, ему возвращается 100 % взноса за капитальный ремонт. В случае если оплата коммунальных услуг и жилого помещения превышает 22 % от совокупного дохода семьи, ей предоставляется субсидия. Размер выплаты рассчитывается из регионального стандарта нормативной площади жилого помещения: 33 кв. метра на одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра на семью из двух человек и по 18 кв. метров на трех и более членов семьи.

– Одиноко проживающие пенсионеры в возрасте 70 лет, а также льготные категории граждан раз в три года могут получить бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение в организациях Приморского края продолжительностью до 18 дней, – рассказывает консультант отдела предоставления мер соцподдержки регионального министерства труда Татьяна Воробьева. – У человека должны быть показания к лечению, а его среднедушевой доход должен быть ниже величины двух прожиточных минимумов, установленных правительством Приморского края.

Чем старше, тем больше

Преодолеть порог в 80 лет с некоторых пор стало не просто почетно, но и выгодно. Пенсионеры, перешагнувшие этот серьезный рубеж, начнут получать фиксированную выплату в двойном размере.

– С 1 января 2021 года размер данного вида выплат к страховой пенсии по старости для 80-летних и инвалидов I группы составляет 12 088, 96 рубля. Следует отметить, что к страховой пенсии по потере кормильца установление повышения не предусмотрено, – уточнили в Отделении ПФР по Приморскому краю.

Подробно узнать обо всех полагающихся пенсионеру выплатах он может в любом из отделений МФЦ. Также заявление на предоставление субсидий или других мер социальной поддержки можно подать через Госуслуги (www.gosuslugi.ru) или с помощью социального портала КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (http://socportal.primorsky.ru).

Кстати

Пенсия за ноябрь может поступить в октябре

Как уже известно, Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера Татьяны Голиковой о введении в России нового периода нерабочих дней в связи с пандемией COVID-19 с 30 октября по 7 ноября. В регионах с наиболее сложной ситуацией режим нерабочих дней может начаться уже 23 октября. В связи с этим ожидается, что пенсию и другие социальные платежи перечислят и доставят раньше срока. Вероятно, даже в конце октября.

Помимо этого, на начало ноября запланирован перерасчет пенсионных выплат для граждан определенных профессий, а именно для бывших шахтеров и летчиков гражданской авиации, работа которых была связана с высоким риском для жизни. Для них предусмотрены специальные доплаты к основной сумме пенсионных начислений. При этом следует помнить, что дополнительные выплаты назначаются им только при наличии необходимого стажа. На получение прибавки смогут рассчитывать только неработающие пенсионеры, трудившиеся по вышеперечисленным профессиям. Перерасчет произойдет в автоматическом режиме, подавать дополнительные заявления не потребуется.

Также до 22 ноября крупную денежную выплату в размере 50 тысяч рублей должны будут получить жители блокадного Ленинграда. Данное единовременное пособие было анонсировано главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

Марина ЗУБКО

Фото с сайта Pixabay.com