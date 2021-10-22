Кто крошит батон в Приморье? Хлебобулочные изделия в крае подорожали, потому что не могли не подорожать

Уже две недели, как основной производитель хлебобулочных изделий в регионе «Владхлеб» повысил цены на хлебобулочные изделия. Нужно признать, что компания не повышала цены достаточно долго, хотя ценники на ингредиенты, энергоресурсы, логистику и прочее переписывались за это время не раз и не два.

«Этой осенью сдерживать неминуемое подорожание, уверяют в компании, стало практически невозможно. Сказалось несколько дополнительных факторов: неурожай пшеницы из-за жаркого лета и последовавшей за этим засухи. Из-за этого стоимость муки не просто подросла, а взлетела»

Этой осенью сдерживать неминуемое подорожание, уверяют в компании, стало практически невозможно. Сказалось несколько дополнительных факторов: неурожай пшеницы из-за жаркого лета и последовавшей за этим засухи. Из-за этого стоимость муки не просто подросла, а взлетела.

Произошло также очередное увеличение расходов на упаковку и логистические издержи, которые зависят от цен на бензин. А на топливном рынке сами знаете, что творится.

Все это подтолкнуло «Владхлеб» к индексации оптово-отпускной стоимости хлеба, тортов и пирожных в среднем на 9,1 %. Также производителю пришлось «оторвать» кусок от буханки подольского. Вместо увеличения цены, которая, к слову, не индексировалась с октября 2019 года, компания решила снизить массу одной булки с 570 до 520 граммов. Можно сказать, обошлись малой кровью.

Нет зерна – есть проблемы

Конечно, в этом году всех хлебопеков подвели засуха в одной части страны и обширные наводнения в другой. И там, и там наблюдалась катастрофическая гибель посевов. Как сообщало интернет-издание Znak, летом в Самарской области после уборки 95 % площадей зерновых намолотить удалось всего 1,8 млн тонн зерна и зернобобовых культур. В 2020 году с тех же площадей собрали 2,9 млн тонн. Такие показатели связаны с практически полным отсутствием осадков за летний период.

Кстати, кажется, мы знаем, где были все дожди запада – в центральной части Дальнего Востока! В Амурской области из-за разлива рек погиб урожай на площади 53 тыс. гектаров. По сравнению с прошлым годом урожайность в этом районе сократилась на 0,7 центнера с га. Логично, что в такой ситуации яровые культуры стали на вес золота.

По оценке члена Дальневосточной ассоциации производителей муки, хлеба и кондитерских изделий, директора ООО «Уссурийские мельницы» Алексея Вишнева, сохранить нынешние цены на товар у хлебопеков не получится при всем желании.

– Давайте рассмотрим цены на продукты, которые используются в производстве. С января прошлого года мука высшего сорта подорожала на 16 %, мука 1-го сорта – на 8 %, 2-го сорта – на 22 %. Стоимость соли увеличилась на 2 %, растительного масла – на 53 %, дрожжей – на 45 %.

Согласитесь, есть о чем задуматься, – говорит Алексей Вишнев. – Но и это еще не все. Чтобы довезти зерно или муку в наш не самый близкий регион, приходится платить железнодорожникам. А тут рост тарифов за год составил 9 %. Есть еще и автомобильные перевозки, где за год бензин подрос от 7 % до 9 % в зависимости от марки. И не стоит забывать, что в производстве участвует много людей, которым нужна достойная зарплата.

Восполнить недостаток зерновых правительство решило фактически санкциями на экспорт сырья. С 13 по 19 октября пошлина на вывоз пшеницы была повышена с $57,8 до $58,7 за тонну. На ячмень пошлина выросла с $43,1 до $49,4 за тонну, на кукурузу — с $45,2 до $47,2 за тонну. К концу октября денежный сбор может достигнуть отметки в $70 за тонну, а к ноябрю и вовсе перерасти этот показатель. Экспортные цены на пшеницу сейчас составляют $312 за тонну с поставкой в ноябре. Сложившуюся ситуацию эксперты оценивают как стремление к запретительным мерам на вывоз зерна из страны. Здесь бы своих прокормить.

Булка белого – антитренд

Повышение цен всегда воспринимается негативно. С другой стороны, поддаваясь общей моде на ЗОЖ и ПП (правильное питание), люди все чаще предпочитают батону из масс-маркета цельнозерновую безглютеновую булочку из частной пекарни. А стоимость у такой продукции в разы выше.

Пекарь-кондитер Валентина Комкова уже несколько лет занимается производством собственного хлеба. Говорит, что ее хлеб, в отличие от магазинного, изготавливается на «живой» закваске, насыщен витаминами и даже на бедрах и боках не откладывается. Масса одной булки такого хлебушка – 800 граммов, а стоимость – 300 рублей.

– У частных кондитеров производство будет дороже. Это трудоемкое производство, потому что только на подготовку закваски уходит от недели до месяца. Каждый день ты ее подкармливаешь, на это может уйти пачка муки, не говоря о том, что в итоге закваска может не получиться, – рассказывает Валентина Комкова.

Однако без работы кондитеры-предприниматели не сидят. Сама Валентина признается, что у нее достаточно много заказов как на кондитерские изделия, так и на хлеб. Причем многие покупают впрок – по 10 булок за раз. Сложно в такой ситуации говорить об экономии. Что ж, для себя не жалко.

Конечно, перейти на такую продукцию частной хлебопекарни осмелится не каждый. Поэтому в супермаркете, выбирая очередную булку белого, обратите внимание на запах, мягкость булки и корочку. Для самых смелых есть еще домашнее хлебопечение. По словам Валентины, на такое производство может уйти много времени, поэтому запаситесь терпением.

Выборную плотину прорвало

Но хлеб – не единственный товар, который подорожал аккурат после выборов. Практически любой взрослый житель Приморья является специалистом в области цен на продукты питания. Ведь нужно не только знать, сколько стоит тот или иной товар, но и представлять, где можно купить его подешевле.

Ситуация с доходами сегодня такова, что большинство людей живо интересуются не только собственно ценами, но и тем, как они ведут себя. А ведут они себя как непослушные дети. Скачут и бегают наперегонки, и никто им не указ.

Хотя указ все-таки был. Даже в виде постановлений. Все прекрасно помнят борьбу российского правительства по сдерживанию цен, которая началась практически с начала 2021 года после окрика президента, потребовавшего в декабре прошлого года взять ситуацию с ценами под контроль.

Ни для кого не секрет, что свою роль сыграло то, что на этот год пришлось очень важное политическое событие – выборы. Понятное дело, что нервировать население безудержным ростом цен было чревато.

Началось все с производителей растительного масла и сахара, которые в итоге получили дотации. Производители оживились. В правительство потянулись производители молока и молочных продуктов, мяса всех видов, колбасы, яиц, кондитерских изделий… Здесь легче перечислить тех, кто не заявил (а то и пригрозил), что он держит свои цены из последних сил. К примеру, как-то без резких заявлений обошлись производители хлеба, хотя вряд ли они не испытали на себе тотальное повышение цен на продукты, которые они используют в производстве, да и на те же услуги ЖКХ и энергетику.

На всех денег у правительства не нашлось, поэтому была выбрана другая стратегия. С производителями начали договариваться, пытаясь убедить их не делать резких движений до октября.

Не остались в стороне и производители сельхозпродукции, которые решили особо не обращать внимания на сезонный характер своего производства и войти в период сбора урожая с ценами, что называется, на пике. Морковка, по цене в два-три раза превосходящая ценник на диковинные тропические фрукты, завезенные из солнечной Бразилии, стала последней каплей. Власть и здесь вмешалась. Борьба за доступный «борщовый набор» даже стала фишкой одной из политических партий. Правда, набор этот получился сильно урезанным – в нем не нашлось места половине овощей и даже мясу.

Как бы то ни было, но все эти потуги роста цен скорее не удержали, а только придержали. Уж слишком много, как говорится, заинтересантов оказалось у повышения цен. Только договорились с производителями, как свою корректировку внесли торговые сети. Начали «усмирять» сети – оказалось, что буквально на глазах стали расти транспортные издержки. Факторов, которые влияют на конечные цены, огромное количество. Включая и внешние.

Что в итоге? Если не брать в расчет несколько предыдущих лет, которые также отличались весьма динамичным ростом цен, то в итоге к осени страна подошла с официальной годовой инфляцией в 6-7 %. Достаточно скромненько, но что вы хотели от государственного Росстата? Независимые эксперты дают заметно большую инфляцию – тут разброс от 8 % до 15 %.

Понятно, что с ценами в России творится что-то неладное. О свободном ценообразовании, если честно, давно пора забыть. Почему не только экономика, но и жизнь миллионов людей должна зависеть от желания олигархов, которые контролируют практически все, получать не просто приличную прибыль, а именно сверхприбыль? Которую потом легко и непринужденно выводят в офшоры. На меньшее они не согласны. За сверхприбыль в нормальных странах не просто дают по рукам, а еще и отламывают от незаконно по сути добытого навара изрядный кусок в виде очень неслабых налогов. У нас власти только руками разводят, зато у народа сводит зубы после очередного похода в магазин.

То ли еще будет…

Тем временем российские СМИ и социальные сети сообщают, что до конца года можно ждать нового повышения цен. Тут сыграют два фактора. Во-первых, это традиционное подорожание, которое всегда происходит осенью по ряду причин, часть из которых можно отнести к традиции повышать цены, чтобы в новый год войти с повышенным ценником. Мало ли что можно ожидать в январе? А во-вторых, свою роль сыграет отложенное повышение цен, которое наши власти старались сдержать практически с начала этого выборного года.

Поэтому можно не сомневаться, что скоро нас ждет очередное подорожание. Вопрос только в том, насколько.

Справка «В»:

Факт налицо: россияне с каждым годом едят все меньше хлебобулочных изделий. Советская специфика питания – заедать все хлебом уходит в прошлое благодаря изобилию продуктов. Так, по данным Росстата, с 2010 по 2020 год потребление хлебобулочных изделий снизилось на 21,4 %, а душевое потребление упало с 57,4 до 45,1 кг в год. За тот же период объем производства упал с 7144 тыс. тонн до 6045 тыс. тонн, или на 25,4 %, по хлебобулочным изделиям из пшеничной муки – на 23,7 %, из ржаной и ржано-пшеничной муки – на 34,1 %.

Марина ЗУБКО

Фото:

автора cottonbro Pexels, Vural Yavas Pexels