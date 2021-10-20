Покровский парк опять на ремонте Капитальный ремонт главного городского парка продолжается во Владивостоке

Городские парки – давняя головная боль столицы Приморья и Дальневосточного федерального округа. Хаос с правовым статусом этих городских территорий – наследство 90-х, которое городские власти долго и упорно разгребали. В основном в судах. Еще одна проблема – поиск финансовых ресурсов. Постепенно Владивосток возвращает себе городские земли. Стало полегче и с деньгами.

Но и это еще не весь перечень бед, который мешает превратить городские парки в современные места отдыха горожан. Нередко конкурсы, которые, согласно действующему законодательству, проводятся перед началом реконструкции и ремонта, заканчиваются победой компаний, которые предлагают самые выгодные условия, но, как выясняется позже, просто неспособных к такому роду работ. Или делающие их так, что после завершения работ только и остается, что выгнать горе-работников взашей.

Такая история произошла во Владивостоке с Покровским парком. Весной этого года компания начала делать ремонт дорожек. В итоге, когда ремонт одной из основных дорожек близился к концу, она, что называется, поплыла. Сделанная на голой земле, которая по весне начала набухать или, наоборот, проседать, дорожка пошла трещинами, волнами, а кое-где даже появились глубокие провалы. С компанией попрощались, показав ей фигу вместо денег. И правильно.

Сейчас в парке работают другие работники. Они готовят бетонное основание для покрытия пешеходных дорожек, разбиты площадки для устройства уличного освещения. До конца года в парке установят лавочки и урны, смонтируют новую детскую площадку и обустроят место для игры в шахматы.

В Дирекции общественных пространств администрации Владивостока отмечают, что главная задача – сохранить исторический облик городского парка. Поэтому концепция благоустройства предусматривает сохранение существующего плана размещения дорожек и малых архитектурных форм.

«Лавочки, урны и столбы уличного освещения будут выполнены в традиционном классическом стиле. Они восстановлены по образцам тех архитектурных форм, которые были в парке в 50-е годы прошлого столетия», – уточнили специалисты.

Тем не менее современные сервисы все же появятся в Покровском парке. В планах – оборудовать здесь систему видеонаблюдения. Предусмотрят в парке и площадку для выгула собак.

Отметим, что во Владивостоке сегодня ведется большая работа по благоустройству и развитию общественных пространств. Во многом скверы и парки преображаются благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В этом году список благоустроенных пространств пополнят и прибрежные территории – это набережные в районе улицы Татарской и Второй Речки. Всего на этот год в рамках нацпроекта во Владивостоке запланированы работы по шести объектам.

Евгений СИДОРОВ

Фото автора