Дачникам упростили подключение к электросетям Постановление № 1711 от 9 октября 2021 года, упрощающее правила подключения к сетям, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Что меняется для дачников? Владелец участка теперь сможет сам подать заявку на подключение. Раньше ему нужно было согласовать вопрос подключения с правлением СНТ, а представители СНТ, в свою очередь, обращались в ресурсную организацию.

Что еще предусматривают новые правила? Если раньше коммуникации доводились только до границ садового товарищества, то сейчас они будут подведены непосредственно к участку, от владельца которого поступила заявка на подключение. Предполагаемая мощность потребления – не более 15 кВт.

В правительстве отмечают, что принятое постановление позволит облегчить жизнь миллионам российских дачников. Сейчас подключение дачного участка к электросети требует от владельца дополнительных расходов, причем немалых. По действующим правилам сетевые компании тянули линию до границы СНТ, а внутри границ дачники за свой счет нанимали электриков по договоренности с правлением товарищества, чтобы провода были подведены к их участку.

Также в кабмине отмечают, что руководство СНТ, пользуясь своим статусом, взимало с дачников дополнительные суммы, причем как за подключение, так и за использование электроэнергии, выставляя неоправданно большие счета, которые владельцам дач приходилось оплачивать, чтобы не подвергнуться отключению.

По новым правилам тянуть ветку до дачного участка будет сетевая компания. Оплата услуги подключения будет обоснованной и фиксированной. Работы будут выполняться не более 30 дней. Владелец участка должен будет подать заявку в сетевую организацию, обслуживающую территориальное образование, где расположен участок.

Материалы предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»