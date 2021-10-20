Помогите малине перезимовать На летней малине отплодоносившие побеги обычно вырезают сразу после плодоношения. В сентябре-октябре малину еще раз осматривают и вырезают слабые, поврежденные и больные побеги.

Особенно обращают внимание на побеги с утолщениями – это места, где прячется стеблевая галлица. Их нужно вырезать в первую очередь и сжигать. Также малину прореживают, чтобы между кустами оставалось расстояние в 70 см. Макушки срезают, чтобы остановить рост.

Ближе к холодам грядку рыхлят, малину слегка окучивают, побеги обшмыгивают. Делают это, проводя рукой в направлении от корня к концу побега. Важно, чтобы малина уходила в зиму без листвы, иначе листья отсыреют, начнут преть, из-за этого могут повредиться почки.

Далее начинают пригибать побеги, связывая куст в пучок. Нужно сделать это заранее, пока побеги не стали хрупкими. Пригибать малину лучше в несколько приемов, чтобы не сломать.

На ремонтантной малине, как только в октябре ночью начинаются минусовые температуры, нужно будет вырезать все стебли под корень, вровень с землей. После обрезки почву под кустами нужно обработать медьсодержащими препаратами.

Если ваша малина посажена в этом году, ее срезать не нужно. Обрезка предстоит в следующем году, когда новые побеги замещения отрастут на 30-40 см. Осенью эту малину нужно будет пригнуть и укрыть.

Материалы предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»