Листья и ветки застряли вне закона Осень – время привести дачный участок в порядок: сгрести опавшую листву, вырезанные ветки, картофельную и помидорную ботву, бурьян за забором. А что делать с растительным мусором дальше? Вынести в ближайший контейнер? Но есть ли он в вашем СНТ? И, кстати, это будет нарушением правил утилизации отходов, влекущее за собой штраф.

Еще в 2019 году Минприроды разослало в регионы письма с предупреждением о том, что бросать ветви, листву и части стволов в обычные мусорные контейнеры нельзя. Этот мусор не считается твердыми бытовыми отходами, следовательно, его вывоз не включен в тариф на вывоз ТБО и региональный оператор не обязан забирать его бесплатно.

Пустить на золу или в компост?

Есть иной способ утилизации растительных остатков – сжигание. Для рачительных дачников он более приемлем, так как зола от растительных отходов намного ценнее древесной. Именно поэтому полезно сжигать не только ботву тыквы, кабачков, огурцов, можно сгрести еще и пожухшую траву за забором. А если ваша дача находится неподалеку от водоема, можно накосить и подсушить камыш, который тоже даст при сжигании ценную растительную золу. Подходит для этих целей и полынь, и крапива, и осока.

Есть только одна сложность: садоводы напуганы тем, что разведение костров также может считаться правонарушением. По противопожарным правилам, утвержденным правительством в прошлом году, на территории населенного пункта сжигать мусор запрещено везде, кроме специально установленных местными властями мест. На садовом участке нельзя жечь листву и ветки, когда в регионе объявлен особый противопожарный режим или если участок находится на торфянике.

Однако сжечь ветки и листья на своем участке в принципе можно, если выполнить ряд условий.

Можно разжечь огонь в металлической бочке или другой несгораемой емкости объемом не больше кубометра. От бака до ближайших строений должно быть не меньше 25 м, до хвойных деревьев – 50 м, до лиственного леса – 15 м. В радиусе 5 метров надо убрать сухую траву, валежник и другие горючие материалы. Под рукой нужно держать металлический лист, чтобы накрыть емкость, если огонь разгорится слишком сильно.

Можно выкопать яму не больше 1 м в диаметре и не менее 0,3 м глубиной. Но тогда все перечисленные расстояния должны быть в два раза больше, а вокруг ямы необходимо сделать минерализованную полосу – опаханную зону шириной 0,4 м.

Нельзя оставлять очаг без присмотра, даже если костер уже не горит, а только тлеет. По окончании работы надо залить его водой или засыпать землей или песком.

Кроме того, нельзя разводить огонь, если ветер усилился до 5 м/с при открытом огне и 10 м/с, если используется бочка.

Ни в коем случае нельзя жечь мусор на проселочной дороге или разводить огонь в неподходящее время, за эти нарушения также полагается штраф. Для граждан это 2-3 тысячи рублей, для компаний – 150-200 тысяч. Во время противопожарного режима штраф за подобное нарушение вырастет до 2-4 тысяч и 200-400 тысяч рублей соответственно.

В общем, как ни полезна зола, полученная из растительных остатков, десять раз подумаешь, стоит ли затевать ее «добычу».

Впрочем, многие садоводы решили проблему утилизации веток, листьев и травы, предпочитая не сжигать и не выбрасывать растительный мусор, а перерабатывать его на компост или использовать для обустройства теплых грядок. Листва, мелкие ветки и даже стволы деревьев укладываются в основание грядки и превращаются в труху в течение нескольких лет, питая почвенную микробиоту и отдавая растениям дополнительное тепло.

Мусор требует средств

Между тем в Госдуме отмечают, что в законодательстве остается пробел по поводу утилизации веток и листьев. Выкидывать их на обычные свалки нельзя, а регулирования по этому вопросу пока не существует. Поэтому регионы, решая его, действуют, что называется, кто в лес, кто по дрова.

Например, в Астраханской области введен штраф за неправильно выброшенные ветки и листья: для граждан – до 2 тысяч рублей, для юрлиц – до 40 тысяч. В Подмосковье административная ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении с мусором предусматривает штраф для граждан до 2 тысяч рублей, для юрлиц – до 250 тысяч. За повторное нарушение – до 3 тысяч и 400 тысяч соответственно. Такое наказание ждет тех, кто, например, устроил навал хлама около дороги или в овраге.

В Минприроды настаивают на заключении договора на вывоз растительного мусора с организациями, у которых есть разрешительная документация. Это могут быть те же региональные операторы по обращению с ТБО или компании, имеющие лицензию на вывоз и утилизацию мусора.

В Национальном центре общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» убеждены, что частники или организации, которым надо избавиться от растительного мусора, обязаны платить за это. К примеру, СНТ могут поставить специальные баки для таких отходов, а после наполнения вывозить их в разрешенное место с помощью компании-перевозчика.

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»