Советский «француз» из книги Гиннесса На днях исполнилось 50 лет некогда крупнейшему в мире рефрижераторному судну «Карское море», что было официально зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса. В середине осени 1971 года, 15 октября, был поднят государственный флаг над флагманом приморской судоходной компании «Востокрыбхолодфлот».

Теплоход по заказу СССР построили на французской судоверфи «Ля-Сейн» в Марселе. Портом приписки стал Владивосток, а трудиться ему пришлось по всему Тихому океану до берегов Чили и Канады включительно. В ту пору приморские рыбаки вылавливали до четверти водных биологических ресурсов от всех уловов отрасли и в буквальном смысле кормили Советский Союз. Сырец и готовую продукцию требовалось оперативно вывозить на берег.

Теплоход «Карское море» без устали трудился в промысловых экспедициях, главными из которых были Ванкуверо-Орегонская, Берингоморская, Южнокурильская и Охотоморская. В море все грузовые операции экипаж производил собственными силами. И достигал в этом завидных успехов. Однажды в Беринговом море был установлен непревзойденный рекорд погрузки - 14 тысяч тонн свежевыловленной продукции всего за 10 дней с бортов всех добытчиков в этом бассейне. Не случайно на XXVI съезде КПСС ему было присвоено почетное звание «Экипаж коммунистического труда».

Орденами и медалями отметили и самих моряков. Как рассказал «В» бывший первый помощник капитана Виктор Максимов, государственные награды получили штатный капитан Александр Пряха (его именем позднее назвали новый транспортный рефрижератор), главный механик Николай Глухенький, начальник радиостанции Владимир Войцех, ремонтный механик Геннадий Ачеенко, боцман Валентин Рычков, буфетчица Надежда Зайцева и матрос Николай Хохленков. Сменный капитан Игорь Ильин стал единственным в управлении ВРХФ лауреатом Государственной премии.

К сожалению, в годы перестройки закатилась звезда самого предприятия и его флагмана. В 2008 году его новые китайские хозяева отправили в Индию на «гвозди-иголки».

Николай КУТЕНКИХ

Фото из архива Виктора МАКСИМОВА