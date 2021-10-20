Американского хама попросили выйти вон В минувшую пятницу, 15 октября, около 17.00 по местному времени в Японском море южнее Владивостока произошел инцидент-провокация со стороны американского надводного корабля Chaffee (названного в честь бывшего министра военно-морских сил Джона Лестера Хаббарда Чейфи).

«Особый колорит этой дерзкой выходке наших заклятых друзей придал тот факт, что в это время в акватории Японского моря проводились совместные российско-китайские морские учения «Морское взаимодействие – 2021»

Это калька с попытки британского эскадренного миноносца «Дефендер» летом нынешнего года прорваться к побережью Крыма. Тогда российскому бомбардировщику «Су-24М» пришлось сбросить бомбы по курсу английских моряков и заставить их трусливо отвернуть в сторону.

Эсминец ВМС США точно так же вплотную приблизился к территориальным водам Российской Федерации у побережья Приморья и предпринял попытку пересечения государственной границы. Хамские действия непрошеных гостей пресек экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота.

После происшествия командование 7-го флота США сделало хорошую мину при плохой игре и распространило официальное заявление: «Хотя Россия распространила уведомление морякам и летчикам в данной акватории, в момент взаимодействия данное уведомление не действовало. Все действия Chaffee осуществлялись в полном соответствии с международным правом и порядком. США продолжат летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право… В то время эсминец ВМС США Chaffee проводил рутинные операции в международных водах Японского моря 15 октября 2021 года. Российский противолодочный корабль класса «Удалой» подошел на расстояние 65 ярдов (примерно 59,4 м) к Chaffee. Взаимодействие было безопасным и профессиональным».

А вот в Минобороны России считают, что «действия экипажа эсминца Chaffee стали грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним».

Янки отказались от попытки прорваться в наши воды, лишь когда «Адмирал Трибуц» стал стремительно приближаться к нарушителю границы и недвусмысленно показал, что готов столкнуться с ним бортами. Однако американцы быстро сбежали с места инцидента.

Особый колорит этой дерзкой выходке наших заклятых друзей придал тот факт, что в это время в акватории Японского моря проводились совместные российско-китайские морские учения «Морское взаимодействие – 2021». Подобные маневры проводятся ежегодно, но в этом году оно было масштабным. Вооруженные силы КНР впервые применили самолеты противолодочной обороны и тяжелые эсминцы, всего было задействовано семь единиц флота. Россияне также привлекли авиацию и боевые корабли, в том числе БПК «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», два базовых тральщика, дизельную подводную лодку «Усть-Большерецк», ракетный катер и спасательный буксир.

Само собой, чтобы дернуться против такой армады, нужно быть безумцем. Зато китайские моряки от души веселились, когда увидели, как американцы на всех парах мчатся прочь от корабля русских.

Корреспондент «В» обратился за комментарием к капитану I ранга запаса Олегу Онищенко:

– Американцы так ничему и не научились. В 1988 году их корабли уже пытались прорваться к Крыму. Но меньшие по классу, размерам и тоннажу советские корабли бесстрашно осуществили навал и основательно повредили крейсер и эсминец нарушителей. Так будет всегда. Странно, что они все еще пытаются проверять Россию на прочность. Это бессмысленная затея. Рано или поздно такие попытки кончатся весьма печально для вояк из блока НАТО и других недружественных нам блоков. Ответные меры всегда будут жесткими. Они всегда будут профессиональными и соразмерными. Но когда-нибудь провокаторы не рассчитают свои силы и поплатятся за это. Чтобы такого не случилось, Штатам нужно вернуться в русло международного права. Ведь в США его понимают весьма своеобразно, подменяя на правила собственной силы и вседозволенности. С Россией такой блеф не пройдет. Уже сейчас весь мир видит уязвимость Америки, когда она предпочитает по-бандитски нападать группой на одного защищающегося. Но сколько веревочке ни виться…

Николай КУТЕНКИХ

Фото пресс-службы Минобороны РФ