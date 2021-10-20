Бабушка зависает в клубе Старшее поколение не только активно осваивает новые возможности, но и зовет за собой тех, кто моложе

Свою соседку, 74-летнюю пенсионерку, мы за глаза в шутку называли «завсегдатай балкона»: с утра до вечера, бывало, сидит у балконного окошка, уличную жизнь изучает. Удивлялись: и как ей не наскучит?

«Общение с единомышленниками, интересное времяпрепровождение – все это улучшает самочувствие, помогает понять: жизнь в пожилом возрасте может быть так же полна красок, как и в молодые годы»

А недавно «точка обзора» Фаины Яковлевны вдруг опустела. Я забеспокоилась (мало ли, может, заболела), зашла к ней. На звонок дверь открылась мгновенно – я застала хозяйку у порога, когда та собиралась уходить. «А у меня тренировка по цигуну!» – и бабу Фаю как ветром сдуло…

Вечером заглянула к соседке снова (любопытство – страшная сила), а у Фаины Яковлевны аж глаза горят: «Да чем с балкона на людей глазеть, лучше с людьми пообщаться! Подружка из бывшей нашей бригады заводской позвала на занятия. А что – дачи в свое время не завели, куда нам податься? А тут и знакомых повстречаешь, и новости обсудишь, и для здоровья опять же польза, особенно для спины моей больной… Ты, кстати, как на пенсию выйдешь, давай к нам!»

Ага, говорю, лет через 15 (спасибо новому закону о пенсионном возрасте). Но за бабу Фаю порадовалась…

Куда податься пенсионеру

Поддержка активного образа жизни, психического и физического здоровья среди пожилых граждан – задачи проекта «Активное долголетие», который реализуется в Приморье. Именно к нему, кстати, первой примкнула продвинутая подружка моей соседки (справедливости ради замечу, что она на 8 лет моложе Фаины Яковлевны и вообще из породы завзятых активисток).

За 6 лет действия проекта практики, наработанные в регионе, показали свою эффективность и могут успешно тиражироваться в других субъектах страны.

Один из новых механизмов, реализованных в Приморье, – сайт проекта «Активное долголетие в Приморском крае». На интернет-ресурсе primdolgoletie.ru можно найти полную информацию о проекте и узнать, какие клубы по интересам действуют сегодня для граждан старшего поколения во всех городах и районах Приморья.

В этом году у пожилых приморцев появилась еще одна уникальная возможность с пользой проводить свободное время. Во Владивостоке на базе Приморского центра социального обслуживания населения (ПЦСОН) действует Центр активного долголетия. Подобные центры открываются и в других муниципальных образованиях края на базе библиотек, учреждений культуры и спорта. На регулярной основе в них проводятся различные полезные мастер-классы, семинары и лекции, встречи участников клубов и кружков по интересам.

Не попробуешь – не узнаешь

Если разобраться, пенсионный возраст – самый подходящий для того, чтобы учиться новому. И времени для этого достаточно, и для здоровья полезно приобретать новые знания. Причем для любого здоровья – и физического, и психического.

Любовь Викторовна бисероплетением занялась, когда ей исполнилось 70 лет. Пришла на ярмарку, устроенную в Доме молодежи в День пожилого человека, увидела украшения, поговорила с мастерицей, чьими руками все это было сделано, и поняла: и она сможет. Да, не сразу постигла мастерство, понадобилось чуточку терпения и упорства. Первое украшение, которое не стыдно было надеть «в свет», получилось лишь спустя полгода.

– И польза – все-таки мелкая моторика развивается. Хотя, наверное, в моем случае правильней сказать восстанавливается, – рассуждает женщина. – И приятно: к 70 годам я выяснила, что люблю заниматься рукоделием. И выгодно опять же. Коммерции из своих украшений я делать не буду, а вот в подарок приятельницам охотно плету…

В общем, участие в творческих проектах, освоение новых навыков, занятия спортом – удел не только молодых. В зрелом возрасте такие активности являются основой здорового долголетия и повышения качества жизни.

А еще фитнесом займусь…

Неотъемлемой частью проекта «Активное долголетие в Приморском крае» является привлечение пожилых граждан к различным социальным активностям, к участию в спортивных и творческих кружках, образовательных семинарах и общественных проектах. Общение с единомышленниками, интересное времяпрепровождение – все это улучшает самочувствие, помогает преодолеть социальную дистанцию и понять: жизнь в пожилом возрасте может быть так же полна красок, как и в молодые годы.

Сегодня в крае благодаря, в частности, работе специалистов ПЦСОН действует более 50 клубов, которые объединяют людей пожилого возраста по интересам и увлечениям. Каждый желающий может присоединиться к таким кружкам и занятиям совершенно бесплатно. Всего же в Приморье более 300 клубов, которые посещают свыше 5 тысяч пенсионеров. На занятиях пожилые приморцы занимаются оздоровительной гимнастикой, рукоделием, поют в ансамблях, покоряют тропы здоровья. Среди наиболее популярных занятий у старшего поколения – скандинавская ходьба, коуч-йога, гимнастика цигун, занятия творчеством и прикладное искусство.

Светлана (моя собеседница просила называть ее именно так, без отчества) старается освоить абсолютно все активности, доступные нашим пенсионерам (впрочем, не только им). Более того, она сама организовала группу единомышленников. Назвала ее «Светлячки» и вывела в парк Минного городка. И теперь три дня в неделю с 8 до 12 ее группа здоровья шагает по дорожкам парка. Но «Светлячки» не только ходят, они еще играют в пионербол и занимаются коуч-йогой.

– Летом в районе яхт-клуба «Семь футов» проходят занятия по коуч-йоге, после которых у нас по плану скандинавская ходьба по тропе здоровья. Затем мы купаемся, отдыхаем и отправляемся по домам, – рассказывает о буднях пенсионеров Светлана.

С Интернетом на «ты»

А еще все больше пожилых людей осваивают современные технологии – активно работают за компьютером и со смартфоном. Ведь цифровая среда плотно вошла в современную жизнь.

К слову, один из обучающих инструментов, используемый приморцами, тот самый сайт «Активное долголетие».

Понятный интерфейс, удобная навигация, возможность регистрации личного кабинета пользователя с широким функционалом делают его незаменимым помощником для тех пожилых людей, кто стремится вести активный образ жизни, любит позитивное и продуктивное общение и готов попробовать себя в разных сферах деятельности.

Сайт состоит из информационных разделов, которые расположены на панели навигации: «О проекте», «Новости», «Фотогалерея», «Долголетие», «Льготы», «Контакты», «Обратная связь»...

Пролистнув главную страницу ниже, можно перейти в основные разделы сайта: «Культурные мероприятия», «Активности, клубы», «Здоровый образ жизни», «Серебряные добровольцы» и другие.

Помогаю добровольно!

Сегодня сайт primdolgoletie.ru выступает как один из основных инструментов информирования о различных возможностях, которые предусмотрены для граждан старшего поколения. Не только филиалы ПЦСОН, но и музеи, районные Дома культуры, театры, библиотеки, общественные пространства рассказывают о своих интересных событиях пожилым приморцам именно через этот сайт.

Поэтому в Приморье, например, хорошо развито волонтерское движение среди людей серебряного возраста. Один из разделов сайта – «Активное долголетие» – посвящен деятельности «серебряных добровольцев». Для желающих влиться в дружные ряды волонтеров доступна интерактивная карта, которая покажет, в каких частях края уже действует добровольческое движение.

– Все общественные мероприятия – это наше поле деятельности, – рассказывает активистка–доброволец Светлана Витальевна. – Но это, я считаю, не главное в нашей работе. Гораздо больше мы приносим пользы, когда выезжаем в реабилитационные центры для подростков, в коррекционные интернаты. Здесь мы стараемся поделиться с детьми не только своим мастерством (женщины здесь ведут кружки рукоделия), но и теплом, любовью, в которых ребята нуждаются невероятно. Вот вам и связь поколений…

Лика ТКАЧЕНКО

Фото предоставлено ПЦСОН