Бюро LOYS стало лауреатом национальной премии в номинации «Триумф!» Награду присудили за выдающиеся достижения в области организации адвокатской деятельности

13 октября в Москве состоялась VII Торжественная церемония награждения Национальной премией в области адвокатской деятельности и адвокатуры.

Статуэтка «Триумф» присуждается адвокатским образованиям, которые пользуются высоким профессиональным авторитетом, добились выдающихся достижений в области организации адвокатской деятельности и содействия в реализации конституционного права граждан и организаций на квалифицированную юридическую помощь.

Высокую награду лауреатам премии вручили сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин и первый проректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Елена Грачева.

«Поздравляю коллег с заслуженной наградой, которая в первую очередь является признанием заслуг профессиональной деятельности нашего бюро. Принимая участие в разрешении каждого конкретного дела, мы стараемся вносить вклад в развитие и укрепление законности и правопорядка в нашей стране и всегда нацелены на достижение высоких результатов. Желаю коллегам продолжать развиваться в том же темпе и не сбиваться с намеченного пути! Ну и, конечно же, удачи!» – пожелал руководитель филиала LOYS в г. Владивостоке, старший партнер, адвокат Антон Терехин.

Уже 13 лет Адвокатское бюро LOYS успешно защищает интересы доверителей и с каждым годом расширяет границы своих возможностей.

Филиалы бюро находятся в пяти региональных центрах России: Екатеринбурге, Калининграде, Владивостоке, Красноярске и Краснодаре и поддерживают высокие стандарты LOYS.

LOYS специализируется на сложных корпоративных спорах, банкротстве, адвокатских расследованиях, защите и представлении интересов потерпевших по уголовным делам.

«Мы прошли большой путь и получили заслуженную награду! Наше бюро – это команда профессионалов, и каждый день мы работаем во благо наших доверителей. Мы растем, развиваемся, повышаем свою квалификацию и уделяем большое внимание социальным проектам. Нам есть чем гордиться, и, конечно, мы будем и дальше стремиться к самым высоким стандартам в нашей профессии!» – отметил Денис Пучков, председатель совета партнеров Адвокатского бюро LOYS.

Сергей ПЕТРОВ